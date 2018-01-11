العروسة- سليانة: تعرض مقر حزب العمال الى الحرق‎

سليانة -الشروق أون لاين- منذر بن حسين: تعرض مقر حزب العمال بمعتمدية عروسة من ولاية سليانة الى الحرق ليلة البارحة وقد اتت النيران على جل المحتويات ولاتزال الدوافع مجهولة وقد تم فتح محضر في الغرض.