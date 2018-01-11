اليابان: الثلوج الكثيفة تحاصر 430 شخصا داخل قطار

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حوصر نحو 430 شخصا داخل قطار، مساء الخميس، في اليابان بسبب الثلوج الكثيفة التي غطت معظم ساحل بحر اليابان، وفقا لمسؤول بشركة سكك حديدية، الجمعة.
وقال شينيتشي سيكي، المتحدث باسم فرع شركة (جي آر إيست) للسكك الحديدية بمدينة نييغاتا، إن القطار بدأ في التحرك مرة أخرى قبل الساعة العاشرة والنصف صباحا تقريبا، أي بعد حوال 15 ساعة من اضطراره إلى التوقف الليلة الماضية.
وأضاف أن القطار، المكون من أربع عربات، غادر نييغاتا وسط ثلوج كثيفة الخميس في الساعة 4:25 مساء، أي بعد ساعة من موعده المقرر.
ومع تراكم الثلوج، لم تتحرك عجلات القطار وتوقفت بين عدة محطات في حوالي الساعة السابعة مساء عند معبر للسكك الحديدية.
,وفقا لسيكيK"قرر مسؤولون أن إجلاء جميع الركاب يشكل مخاطرة بسبب عمق الثلوج والظلام الدامس".
وكانت الكهرباء متوفرة داخل القطار، بالإضافة لوسائل التدفئة ودورات المياه.
وأخرج رجال الإنقاذ خمسة ركاب قالوا إنهم يشعرون بالتعب.
وسمح لبعض الركاب بمغادرة القطار بعد شروق الشمس بمساعدة موظفي السكك الحديدية بشرط قدوم أفراد أسرهم لمقابلتهم.
واستمر تأجيل وإلغاء بعض الرحلات اليوم الجمعة، واعتذر سيكي عن المشكلة الكبيرة التي وقعت للمسافرين.
حوصر نحو 430 شخصا داخل قطار، مساء الخميس، في اليابان بسبب الثلوج الكثيفة التي غطت معظم ساحل بحر اليابان، وفقا لمسؤول بشركة سكك حديدية، الجمعة.
وقال شينيتشي سيكي، المتحدث باسم فرع شركة (جي آر إيست) للسكك الحديدية بمدينة نييغاتا، إن القطار بدأ في التحرك مرة أخرى قبل الساعة العاشرة والنصف صباحا تقريبا، أي بعد حوال 15 ساعة من اضطراره إلى التوقف الليلة الماضية.
وأضاف أن القطار، المكون من أربع عربات، غادر نييغاتا وسط ثلوج كثيفة الخميس في الساعة 4:25 مساء، أي بعد ساعة من موعده المقرر.
ومع تراكم الثلوج، لم تتحرك عجلات القطار وتوقفت بين عدة محطات في حوالي الساعة السابعة مساء عند معبر للسكك الحديدية.
,وفقا لسيكيK"قرر مسؤولون أن إجلاء جميع الركاب يشكل مخاطرة بسبب عمق الثلوج والظلام الدامس".
وكانت الكهرباء متوفرة داخل القطار، بالإضافة لوسائل التدفئة ودورات المياه.
وأخرج رجال الإنقاذ خمسة ركاب قالوا إنهم يشعرون بالتعب.
وسمح لبعض الركاب بمغادرة القطار بعد شروق الشمس بمساعدة موظفي السكك الحديدية بشرط قدوم أفراد أسرهم لمقابلتهم.
واستمر تأجيل وإلغاء بعض الرحلات اليوم الجمعة، واعتذر سيكي عن المشكلة الكبيرة التي وقعت للمسافرين.
-
16:58وحجلة: ايقاف 3 شبان من بينهم شخص فار السجن منذ الثورة
12 جانفي 2018
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018
-
13:16قفصة: الإفراج عن قيادات الجبهة الشعبية
12 جانفي 2018