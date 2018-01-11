إسناد الصنف الرابع من وسام الجمهورية للشهيد العريف محمد بن بلقاسم وترقيته

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تم اسناد الصنف الرابع من وسام الجمهورية بعد الوفاة للشهيد العريف محمد بن بلقاسم رقم 5111/2014 بالتجنيد ابتداء من 11 ديسمبر 2017 وذلك بمقتضى أمر رئاسي عدد 1 لسنة 2018 مؤرخ في 4 جانفي 2018 كما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 أمر رئاسي عدد 2 لسنة 2018 يسند بمقتضاه الوسام العسكري بعد الوفاة للعريف محمد بن بلقاسم ابتداء من 11 ديسمبر 2017 الى جانب اسناد رتبة وكيل بعد الوفاة للعريف بمقتضى أمر رئاسي عدد 3 لسنة 2018 ابتداء من نفس التاريخ .
كما يبدأ المفعول المالي لهذه الترقية ابتداء من 1 جانفي 2017 وفق نفس الامر .
يذكر أن العريف محمد بن بلقاسم (اصيل بير مشارقة بولاية زغوان ) استشهد يوم 11 ديسمبر 2017 على اثر انفجار لغم ارضي لدى مرور إحدى التشكيلات العسكرية الأرضية بجبل الشعانبي التي كانت في مهمة تعقب عناصر ارهابية ، فيما أصيب ستة عسكريين بجروح جراء الانفجار وذلك تزامنا مع تبادل اطلاق نار مع مجموعة إرهابية بجبل الشعانبي (ولاية القصرين)، وفق ما أكده في ذلك الوقت الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد بلحسن الوسلاتى لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
تم اسناد الصنف الرابع من وسام الجمهورية بعد الوفاة للشهيد العريف محمد بن بلقاسم رقم 5111/2014 بالتجنيد ابتداء من 11 ديسمبر 2017 وذلك بمقتضى أمر رئاسي عدد 1 لسنة 2018 مؤرخ في 4 جانفي 2018 كما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 أمر رئاسي عدد 2 لسنة 2018 يسند بمقتضاه الوسام العسكري بعد الوفاة للعريف محمد بن بلقاسم ابتداء من 11 ديسمبر 2017 الى جانب اسناد رتبة وكيل بعد الوفاة للعريف بمقتضى أمر رئاسي عدد 3 لسنة 2018 ابتداء من نفس التاريخ .
كما يبدأ المفعول المالي لهذه الترقية ابتداء من 1 جانفي 2017 وفق نفس الامر .
يذكر أن العريف محمد بن بلقاسم (اصيل بير مشارقة بولاية زغوان ) استشهد يوم 11 ديسمبر 2017 على اثر انفجار لغم ارضي لدى مرور إحدى التشكيلات العسكرية الأرضية بجبل الشعانبي التي كانت في مهمة تعقب عناصر ارهابية ، فيما أصيب ستة عسكريين بجروح جراء الانفجار وذلك تزامنا مع تبادل اطلاق نار مع مجموعة إرهابية بجبل الشعانبي (ولاية القصرين)، وفق ما أكده في ذلك الوقت الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد بلحسن الوسلاتى لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
-
16:58وحجلة: ايقاف 3 شبان من بينهم شخص فار السجن منذ الثورة
12 جانفي 2018
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018