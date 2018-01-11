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يوم الجمعة 12 جانفي 2018
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إسناد الصنف الرابع من وسام الجمهورية للشهيد العريف محمد بن بلقاسم وترقيته
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الأولى
إسناد الصنف الرابع من وسام الجمهورية للشهيد العريف محمد بن بلقاسم وترقيته
12 جانفي 2018 | 12:02

تم اسناد الصنف الرابع من وسام الجمهورية بعد الوفاة للشهيد العريف محمد بن بلقاسم رقم 5111/2014 بالتجنيد ابتداء من 11 ديسمبر 2017 وذلك بمقتضى أمر رئاسي عدد 1 لسنة 2018 مؤرخ في 4 جانفي 2018 كما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 أمر رئاسي عدد 2 لسنة 2018 يسند بمقتضاه الوسام العسكري بعد الوفاة للعريف محمد بن بلقاسم ابتداء من 11 ديسمبر 2017 الى جانب اسناد رتبة وكيل بعد الوفاة للعريف بمقتضى أمر رئاسي عدد 3 لسنة 2018 ابتداء من نفس التاريخ .

كما يبدأ المفعول المالي لهذه الترقية ابتداء من 1 جانفي 2017 وفق نفس الامر .

 يذكر أن العريف محمد بن بلقاسم (اصيل بير مشارقة بولاية زغوان ) استشهد يوم 11 ديسمبر 2017 على اثر انفجار لغم ارضي لدى مرور إحدى التشكيلات العسكرية الأرضية بجبل الشعانبي التي كانت في مهمة تعقب عناصر ارهابية ، فيما أصيب ستة عسكريين بجروح جراء الانفجار وذلك تزامنا مع تبادل اطلاق نار مع مجموعة إرهابية بجبل الشعانبي (ولاية القصرين)، وفق ما أكده في ذلك الوقت الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد بلحسن الوسلاتى لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

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الأولى
إسناد الصنف الرابع من وسام الجمهورية للشهيد العريف محمد بن بلقاسم وترقيته
12 جانفي 2018 | 12:02

تم اسناد الصنف الرابع من وسام الجمهورية بعد الوفاة للشهيد العريف محمد بن بلقاسم رقم 5111/2014 بالتجنيد ابتداء من 11 ديسمبر 2017 وذلك بمقتضى أمر رئاسي عدد 1 لسنة 2018 مؤرخ في 4 جانفي 2018 كما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 أمر رئاسي عدد 2 لسنة 2018 يسند بمقتضاه الوسام العسكري بعد الوفاة للعريف محمد بن بلقاسم ابتداء من 11 ديسمبر 2017 الى جانب اسناد رتبة وكيل بعد الوفاة للعريف بمقتضى أمر رئاسي عدد 3 لسنة 2018 ابتداء من نفس التاريخ .

كما يبدأ المفعول المالي لهذه الترقية ابتداء من 1 جانفي 2017 وفق نفس الامر .

 يذكر أن العريف محمد بن بلقاسم (اصيل بير مشارقة بولاية زغوان ) استشهد يوم 11 ديسمبر 2017 على اثر انفجار لغم ارضي لدى مرور إحدى التشكيلات العسكرية الأرضية بجبل الشعانبي التي كانت في مهمة تعقب عناصر ارهابية ، فيما أصيب ستة عسكريين بجروح جراء الانفجار وذلك تزامنا مع تبادل اطلاق نار مع مجموعة إرهابية بجبل الشعانبي (ولاية القصرين)، وفق ما أكده في ذلك الوقت الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد بلحسن الوسلاتى لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

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