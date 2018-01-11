طبيب أوكراني يقتل صهره بحقنة

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أدانت محكمة منطقة كومينتيرنوفسكي في مدينة خاركوف الأوكرانية طبيب أورام بالغ من العمر 60 عاما بتهمة قتل صهره.
وأثبتت التحقيقات أن علاقة ابنة الطبيب مع زوجها كانت سيئة جدا وكانا على وشك الانفصال، كما أن ذلك تسبب بسوء علاقة الطبيب بصهره.
وفي فبراير عام 2015، جاء الطبيب إلى الشقة التي كانت تعيش فيها ابنته مع زوجها وابنهما عندما كانت فارغة، وقام بتغيير ملابسه بأخرى رثة للتمويه، وانتظر قدوم صهره من مرآب السيارات. وعندما خرج الصهر من السيارة قام الطبيب بحقنه بعقار طبي مميت في فخذه الأيمن.
لكن الضحية تمكن من الاتصال بشقيقه وأبلغه عن تعرضه لهجوم، وتوفي بعدها. وبعد أن تأكد الطبيب من موت الضحية، قام بنقل الجثة إلى مكان مهجور لكي يخفي جريمته. يذكر أن الطبيب لم يعترف أمام المحكمة بذنبه في جريمة القتل.
أدانت محكمة منطقة كومينتيرنوفسكي في مدينة خاركوف الأوكرانية طبيب أورام بالغ من العمر 60 عاما بتهمة قتل صهره.
وأثبتت التحقيقات أن علاقة ابنة الطبيب مع زوجها كانت سيئة جدا وكانا على وشك الانفصال، كما أن ذلك تسبب بسوء علاقة الطبيب بصهره.
وفي فبراير عام 2015، جاء الطبيب إلى الشقة التي كانت تعيش فيها ابنته مع زوجها وابنهما عندما كانت فارغة، وقام بتغيير ملابسه بأخرى رثة للتمويه، وانتظر قدوم صهره من مرآب السيارات. وعندما خرج الصهر من السيارة قام الطبيب بحقنه بعقار طبي مميت في فخذه الأيمن.
لكن الضحية تمكن من الاتصال بشقيقه وأبلغه عن تعرضه لهجوم، وتوفي بعدها. وبعد أن تأكد الطبيب من موت الضحية، قام بنقل الجثة إلى مكان مهجور لكي يخفي جريمته. يذكر أن الطبيب لم يعترف أمام المحكمة بذنبه في جريمة القتل.
-
16:58وحجلة: ايقاف 3 شبان من بينهم شخص فار السجن منذ الثورة
12 جانفي 2018
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018