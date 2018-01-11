هل يقي البصل والثوم من السرطان؟

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كثر الحديث عن البصل والثوم وأنهما أكثر المواد الغذائية فائدة لجسم الإنسان، فهل هذه معلومات مبالغ فيها أم أنها صحيحة؟
درس علماء من فرنسا خواص البصل والثوم واستنتجوا أن إنزيماتهما تمنع تكاثر الخلايا السرطانية وتبطئ نمو الورم، بحسب "OaNews".
ويضيف العلماء أن تناول 18 غراما من الثوم في الأسبوع يخفض احتمال الإصابة بسرطان القولون بنسبة 30% وسرطان المعدة بـ 50%.
وتوصل العلماء إلى هذه الاستنتاجات بعد تحليل مأكولات بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط ذات الأطباق الغنية بالبصل والثوم، حيث تصل الكمية التي يستهلكها الفرد في بعض المناطق إلى ثلاثة كيلوغرامات في السنة. لذلك فإن سكان هذه المناطق نادرا ما يصابون بسرطان القولون مقارنة بمعدل الإصابات في العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن علماء جامعة كوماموتو اليابانية أعلنوا، عام 2016، عن اكتشافهم خاصية للبصل تبطئ نمو الورم عند الإصابة بسرطان المبيض، واختبروا ذلك على الفئران المخبرية بنجاح.
كما سبق أن افترض العلماء بأن تناول البصل والثوم يؤدي إلى إبطاء عملية الشيخوخة. وفي الصين اكتشف العلماء أن الثوم والبصل يخفضان مستوى الكوليسترول في الدم. ومن المعروف أن البصل والثوم يمنعان ركود السوائل في الجسم، ويقيان من العدوى ويخففان الألم عند الإصابة بالتهاب المفاصل.
كثر الحديث عن البصل والثوم وأنهما أكثر المواد الغذائية فائدة لجسم الإنسان، فهل هذه معلومات مبالغ فيها أم أنها صحيحة؟
درس علماء من فرنسا خواص البصل والثوم واستنتجوا أن إنزيماتهما تمنع تكاثر الخلايا السرطانية وتبطئ نمو الورم، بحسب "OaNews".
ويضيف العلماء أن تناول 18 غراما من الثوم في الأسبوع يخفض احتمال الإصابة بسرطان القولون بنسبة 30% وسرطان المعدة بـ 50%.
وتوصل العلماء إلى هذه الاستنتاجات بعد تحليل مأكولات بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط ذات الأطباق الغنية بالبصل والثوم، حيث تصل الكمية التي يستهلكها الفرد في بعض المناطق إلى ثلاثة كيلوغرامات في السنة. لذلك فإن سكان هذه المناطق نادرا ما يصابون بسرطان القولون مقارنة بمعدل الإصابات في العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن علماء جامعة كوماموتو اليابانية أعلنوا، عام 2016، عن اكتشافهم خاصية للبصل تبطئ نمو الورم عند الإصابة بسرطان المبيض، واختبروا ذلك على الفئران المخبرية بنجاح.
كما سبق أن افترض العلماء بأن تناول البصل والثوم يؤدي إلى إبطاء عملية الشيخوخة. وفي الصين اكتشف العلماء أن الثوم والبصل يخفضان مستوى الكوليسترول في الدم. ومن المعروف أن البصل والثوم يمنعان ركود السوائل في الجسم، ويقيان من العدوى ويخففان الألم عند الإصابة بالتهاب المفاصل.
-
16:58وحجلة: ايقاف 3 شبان من بينهم شخص فار السجن منذ الثورة
12 جانفي 2018
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018