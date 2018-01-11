جندوبة: انقطاع حركة المرور بالطّريق الرّابطة بين منطقتي حمّام بورقيبة والرّويعي عين دراهم

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أعلنت الإدارة العامّة للحرس الوطني أنّه إثر نزول كميّات هامّة من الأمطار ببعض المناطق سُجّل انقطاع حركة المرور بالطّريق التّالي :

الطّريق المعبّدة وغير المرقّمة الرّابطة بين منطقتي حمّام بورقيبة والرّويعي عين دراهم من ولاية جندوبة نتيجة انزلاقات أرضيّة.

ودعت الادارة العامة السّادة مستعملي الطّريق أخذ الاحتياطات اللّازمة وترك مسافة الأمان والتّعديل من السّرعة وعدم المجازفة بعبور الأودية مع استعمال الأضواء أثناء التّنقّل والتّقيّد بقواعد السّير والجولان.

يمكن الاتّصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التّالية : 71.960.448 أو 71.963.512.

كما يمكن الاتّصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم 193 المجّاني.