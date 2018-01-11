جندوبة: انقطاع حركة المرور بالطّريق الرّابطة بين منطقتي حمّام بورقيبة والرّويعي عين دراهم

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أعلنت الإدارة العامّة للحرس الوطني أنّه إثر نزول كميّات هامّة من الأمطار ببعض المناطق سُجّل انقطاع حركة المرور بالطّريق التّالي :
الطّريق المعبّدة وغير المرقّمة الرّابطة بين منطقتي حمّام بورقيبة والرّويعي عين دراهم من ولاية جندوبة نتيجة انزلاقات أرضيّة.
ودعت الادارة العامة السّادة مستعملي الطّريق أخذ الاحتياطات اللّازمة وترك مسافة الأمان والتّعديل من السّرعة وعدم المجازفة بعبور الأودية مع استعمال الأضواء أثناء التّنقّل والتّقيّد بقواعد السّير والجولان.
يمكن الاتّصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التّالية : 71.960.448 أو 71.963.512.
كما يمكن الاتّصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم 193 المجّاني.
أعلنت الإدارة العامّة للحرس الوطني أنّه إثر نزول كميّات هامّة من الأمطار ببعض المناطق سُجّل انقطاع حركة المرور بالطّريق التّالي :
الطّريق المعبّدة وغير المرقّمة الرّابطة بين منطقتي حمّام بورقيبة والرّويعي عين دراهم من ولاية جندوبة نتيجة انزلاقات أرضيّة.
ودعت الادارة العامة السّادة مستعملي الطّريق أخذ الاحتياطات اللّازمة وترك مسافة الأمان والتّعديل من السّرعة وعدم المجازفة بعبور الأودية مع استعمال الأضواء أثناء التّنقّل والتّقيّد بقواعد السّير والجولان.
يمكن الاتّصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التّالية : 71.960.448 أو 71.963.512.
كما يمكن الاتّصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم 193 المجّاني.
-
16:58وحجلة: ايقاف 3 شبان من بينهم شخص فار السجن منذ الثورة
12 جانفي 2018
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018
-
13:16قفصة: الإفراج عن قيادات الجبهة الشعبية
12 جانفي 2018