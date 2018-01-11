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يوم الجمعة 12 جانفي 2018
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أورنج تونس تشرع في تسويق "إيفون X"
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الشروق أون لاين
أورنج تونس تشرع في تسويق "إيفون X"
12 جانفي 2018 | 11:26

تواصل أورنج تونس تقديم الجديد في عالم الهواتف الذكية وتمنح حرفائها الفرصة لاكتشاف آخر إصدارات هواتف الآيفون : آيفون x الذي يعدّ مستقبل الهواتف الذكية وتضع على ذمتهم بداية من اليوم 12 جانفي هاتف آيفون x بكلّ مغازات أورنج تونس لتمنحكم تجربة حيّة والأكثر إثارة منذ مرور 10 سنوات على إطلاق سلسلة هواتف آيفون.

ويتميّز الإصدار الجديد Iphone X "آيفون إكس" بشاشة Super Retina HD بقياس 5.8 بوصة تحتوى على أقوى عدسة للهاتف الذكي من الأمام والخلف.

كما يوفر الهاتف الذكي شحن لاسلكي وكاميرا خلفية محسنة مع تثبيت الصورة البصرية المزدوجة.

يوفر هاتف آيفون x طريقة جديدة ومبتكرة وآمنة لفتح والدفع باستخدام تقنية Face ID التي تتيح فتح الهاتف ببصمة الوجه وذلك بفضل نظام كاميرا TrueDepth عالية الجودة.

كما أن هاتف آيفون x متاح في الألوان التالية : الفضي والرمادي الفضي .

ومن خلال الاشتراك في احدى العروض المفوترة لأورنج تونس يمكنكم الحصول على هاتف آيفون x انطلاقا من 1999 دينار عوضا عن 3999 دينار خارج العروض والاستفادة بالعديد من الامتيازات المدمجة شهريا من بينها الاتصال بأرقام أورنج المحلية دون حدود وكذلك بـ20Go  انترنات الهاتف الجوّال ورسائل نصية و MMSمجاّنية صالحة نحو كلّ المشغلين في تونس ومكالمات هاتفية تصل إلى 20 ساعة للهاتف القار والجوّال في أوروبا الغربية.

كما تمنح أورنج تونس حرفائها الأوفياء المشتركين في العروض المفوترة والراغبين في تجديد اشتراكاتهم تعريفات استثنائية للحصول على هاتف آيفون x انطلاقا من 1499 دينار .

هواتف الآيفون التي تسوقها أورنج تونس تتماشى مع شبكة الجيل الرابع4G، مع الاستفادة بكلّ الضمانات شركة آبل.

لمزيد من المعلومات حول العروض الخاصّة بهواتف آيفون x، يمكنكم الاتصال بإحدى المغازات أو نقاط البيع التابعة لأورنج تونس  أو عبر النّفاذ إلى www.orange.tn .

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الشروق أون لاين
أورنج تونس تشرع في تسويق "إيفون X"
12 جانفي 2018 | 11:26

تواصل أورنج تونس تقديم الجديد في عالم الهواتف الذكية وتمنح حرفائها الفرصة لاكتشاف آخر إصدارات هواتف الآيفون : آيفون x الذي يعدّ مستقبل الهواتف الذكية وتضع على ذمتهم بداية من اليوم 12 جانفي هاتف آيفون x بكلّ مغازات أورنج تونس لتمنحكم تجربة حيّة والأكثر إثارة منذ مرور 10 سنوات على إطلاق سلسلة هواتف آيفون.

ويتميّز الإصدار الجديد Iphone X "آيفون إكس" بشاشة Super Retina HD بقياس 5.8 بوصة تحتوى على أقوى عدسة للهاتف الذكي من الأمام والخلف.

كما يوفر الهاتف الذكي شحن لاسلكي وكاميرا خلفية محسنة مع تثبيت الصورة البصرية المزدوجة.

يوفر هاتف آيفون x طريقة جديدة ومبتكرة وآمنة لفتح والدفع باستخدام تقنية Face ID التي تتيح فتح الهاتف ببصمة الوجه وذلك بفضل نظام كاميرا TrueDepth عالية الجودة.

كما أن هاتف آيفون x متاح في الألوان التالية : الفضي والرمادي الفضي .

ومن خلال الاشتراك في احدى العروض المفوترة لأورنج تونس يمكنكم الحصول على هاتف آيفون x انطلاقا من 1999 دينار عوضا عن 3999 دينار خارج العروض والاستفادة بالعديد من الامتيازات المدمجة شهريا من بينها الاتصال بأرقام أورنج المحلية دون حدود وكذلك بـ20Go  انترنات الهاتف الجوّال ورسائل نصية و MMSمجاّنية صالحة نحو كلّ المشغلين في تونس ومكالمات هاتفية تصل إلى 20 ساعة للهاتف القار والجوّال في أوروبا الغربية.

كما تمنح أورنج تونس حرفائها الأوفياء المشتركين في العروض المفوترة والراغبين في تجديد اشتراكاتهم تعريفات استثنائية للحصول على هاتف آيفون x انطلاقا من 1499 دينار .

هواتف الآيفون التي تسوقها أورنج تونس تتماشى مع شبكة الجيل الرابع4G، مع الاستفادة بكلّ الضمانات شركة آبل.

لمزيد من المعلومات حول العروض الخاصّة بهواتف آيفون x، يمكنكم الاتصال بإحدى المغازات أو نقاط البيع التابعة لأورنج تونس  أو عبر النّفاذ إلى www.orange.tn .

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الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018 السّاعة 16:28
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نورالدين بالطيب
تونس في متاهة .... فكيف يكون الانقاذ ؟!
ككل أوٌل جانفي منذ سبع سنوات تعيش تونس على وقٌع نفس الاحتجاجات الليلية وبنفس الاخراج تقريبا من حرق للعجلات المطاطية وقطع طرقات ونهب محلاٌت عمومية وخاصة واعتداء على مواطنين وصفحات...
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