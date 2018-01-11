"فرانس فوتبول" تعلن الفائز بجائزة أفضل لاعب مغاربي لعام 2017

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اختارت مجلة فرانس فوتبول الشهيرة، النجم المغربي المهدي بنعطية أفضل لاعب مغاربي لعام 2017، فيما جاء الجزائري رياض محرز في المركز الثاني.
وجاء تتويج بنعطية بالجائزة، بعدما ساهم بشكل كبير في تأهل منتخب أسود الأطلس لمونديال روسيا، كما قدم أداء لافتا مع فريقه يوفنتوس في العام الماضي، واختير مرتين لاعب الشهر في الفريق الإيطالي، بينما اكتفى نجم ليستر سيتي الإنجليزي، الجزائري محرز، الذي توج بالجائزة في العامين الماضيين، بالمركز الثاني، وجاء صانع ألعاب أياكس أمستردام، المغربي حكيم زياش، في المركز الثالث.
وفيما يلي قائمة أفضل 9 لاعبين مغاربة في عام 2017 وفقا لفرانس فوتبول:
1- المغربي مهدي بنعطية (يوفنتوس الإيطالي)
2- الجزائري رياض محرز (ليستر سيتي الإنجليزي)
3- المغربي حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي )
4- الجزائري فوزي غلام (نابولي الإيطالي)
5- التونسي يوسف المساكني (الخويا القطري)
6- التونسي علي معلول (الأهلي المصري)
7- التونسي وهبي الخرزي (رين الفرنسي)
8- المغربي نبيل درار ( فنربخشة التركي)
9- الجزاري سفيان هاني (أندرلخت البجيكي).
اختارت مجلة فرانس فوتبول الشهيرة، النجم المغربي المهدي بنعطية أفضل لاعب مغاربي لعام 2017، فيما جاء الجزائري رياض محرز في المركز الثاني.
وجاء تتويج بنعطية بالجائزة، بعدما ساهم بشكل كبير في تأهل منتخب أسود الأطلس لمونديال روسيا، كما قدم أداء لافتا مع فريقه يوفنتوس في العام الماضي، واختير مرتين لاعب الشهر في الفريق الإيطالي، بينما اكتفى نجم ليستر سيتي الإنجليزي، الجزائري محرز، الذي توج بالجائزة في العامين الماضيين، بالمركز الثاني، وجاء صانع ألعاب أياكس أمستردام، المغربي حكيم زياش، في المركز الثالث.
وفيما يلي قائمة أفضل 9 لاعبين مغاربة في عام 2017 وفقا لفرانس فوتبول:
1- المغربي مهدي بنعطية (يوفنتوس الإيطالي)
2- الجزائري رياض محرز (ليستر سيتي الإنجليزي)
3- المغربي حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي )
4- الجزائري فوزي غلام (نابولي الإيطالي)
5- التونسي يوسف المساكني (الخويا القطري)
6- التونسي علي معلول (الأهلي المصري)
7- التونسي وهبي الخرزي (رين الفرنسي)
8- المغربي نبيل درار ( فنربخشة التركي)
9- الجزاري سفيان هاني (أندرلخت البجيكي).
-
16:58وحجلة: ايقاف 3 شبان من بينهم شخص فار السجن منذ الثورة
12 جانفي 2018
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018
-
13:16قفصة: الإفراج عن قيادات الجبهة الشعبية
12 جانفي 2018