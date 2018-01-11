سوسة: منخرطو اتحاد عمال تونس يحتجون

مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: نفذ عدد من منخرطي اتحاد عمال تونس بسوسة اليوم وقفة احتجاجية ضد قائمة الرخص المسندة لأصحاب التاكسي الفردي بولاية سوسة.

واعتبرت مفيدة اليزيدي، الكاتب العام الجهوي لاتحاد عمال تونس بسوسة أنّ إصدار القائمة عن الولاية مخالف للتراتيب القانونية وللمنشور عدد 40 وفيه إقصاء لجميع منخرطي اتحاد عمال تونس.

وأكدت اليزيدي أنّ اتحاد عمال تونس سيناضل من أجل تطبيق القانون ولإعادة النظر في هذه القائمة، وقد يلجأ إلى المحكمة الإدارية لتصحيح الوضعية.