القطار: ايقاف صاحب كشك وحجز سجائر والخمور ودفتر ادخار بمئات الملايين

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قفصة- الشروق أون لاين- عبد الملك زعلاني: نجحت فرقة الابحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالقصر في القاء القبض على صاحب كشك وحجز كمية هامة من السجائر مشتبه بانها سرقت من القباضة المالية اضافة الى طوابع بريدية والة حاسبة وعدد هام من بطاقات شحن الهواتف الجوالة ومشروبات كحولية كما تم ضبط حوالي 8 الاف د لديه وافاد الموقوف انها من عائدات البيع وحسب مصدر امني فان صاحب الكشك متورط في بيع الخمر خلسة وانه اقتنى السجائر المنهوبة هذا وافاد مصدر مطلع لـ"الشروق اون لاين" ان وحدات الحرس الوطني حجزت ايضا دفتر ادخار خاص بصاحب الكشك يحتوى على مبلغ مالي خيالي يصل الى مئات الملايين.
وللإشارة فانه تم الاحتفاظ به بعد مراجعة النيابة العمومية لمزيد البحث والتحري للكشف عن مصدر المحجوز .
قفصة- الشروق أون لاين- عبد الملك زعلاني: نجحت فرقة الابحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالقصر في القاء القبض على صاحب كشك وحجز كمية هامة من السجائر مشتبه بانها سرقت من القباضة المالية اضافة الى طوابع بريدية والة حاسبة وعدد هام من بطاقات شحن الهواتف الجوالة ومشروبات كحولية كما تم ضبط حوالي 8 الاف د لديه وافاد الموقوف انها من عائدات البيع وحسب مصدر امني فان صاحب الكشك متورط في بيع الخمر خلسة وانه اقتنى السجائر المنهوبة هذا وافاد مصدر مطلع لـ"الشروق اون لاين" ان وحدات الحرس الوطني حجزت ايضا دفتر ادخار خاص بصاحب الكشك يحتوى على مبلغ مالي خيالي يصل الى مئات الملايين.
وللإشارة فانه تم الاحتفاظ به بعد مراجعة النيابة العمومية لمزيد البحث والتحري للكشف عن مصدر المحجوز .
-
16:58وحجلة: ايقاف 3 شبان من بينهم شخص فار السجن منذ الثورة
12 جانفي 2018
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018
-
13:16قفصة: الإفراج عن قيادات الجبهة الشعبية
12 جانفي 2018