القطار: ايقاف صاحب كشك وحجز سجائر والخمور ودفتر ادخار بمئات الملايين

قفصة- الشروق أون لاين- عبد الملك زعلاني: نجحت فرقة الابحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالقصر في القاء القبض على صاحب كشك وحجز كمية هامة من السجائر مشتبه بانها سرقت من القباضة المالية اضافة الى طوابع بريدية والة حاسبة وعدد هام من بطاقات شحن الهواتف الجوالة ومشروبات كحولية كما تم ضبط حوالي 8 الاف د لديه وافاد الموقوف انها من عائدات البيع وحسب مصدر امني فان صاحب الكشك متورط في بيع الخمر خلسة وانه اقتنى السجائر المنهوبة هذا وافاد مصدر مطلع لـ"الشروق اون لاين" ان وحدات الحرس الوطني حجزت ايضا دفتر ادخار خاص بصاحب الكشك يحتوى على مبلغ مالي خيالي يصل الى مئات الملايين.

وللإشارة فانه تم الاحتفاظ به بعد مراجعة النيابة العمومية لمزيد البحث والتحري للكشف عن مصدر المحجوز .