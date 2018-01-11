الداخلية: تراجع كبير في التحركات خلال الليلة الماضية وعدد الموقوفين بلغ 773 شخصا

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قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد خليفة الشيباني، اليوم الجمعة، أنه "سجل تراجع كبير "في التحركات خلال الليلة الماضية كما ان عدد الأشخاص الذين تم الاحتفاظ بهم بعد استشارة النيابة العمومية منذ يوم 8 جانفي الجاري بلغ 773 شخصا من ضمنهم 16 عنصرا تكفيريا.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه " لم تسجل الليلة الماضية أية عمليات نهب أو سرقة أو حرق أو اعتداء على الأملاك الخاصة و العامة كما لم تسجل أية أضرار في صفوف قوات الأمن أو على مستوى وسائل عملها".
وذكر الناطق الرسمي في المقابل أن هذه الوحدات "واصلت عمليات إيقاف العناصر المتورطة و الضالعة في اعمال النهب و السلب و السرقة و قطع الطرقات و الاعتداء على الاملاك " مشيرا الى ان عدد الموقوفين الليلة الماضية بلغ 151 شخصا تم الاحتفاظ بهم بعد مراجعة النيابة العمومية.
وفي حديثه عن اعمار الموقوفين قال الشيباني ان نسبة 54.95 في المائة منهم تتراوح اعمارهم بين 21-30 سنة في حين بلغت نسبة الموقوفين الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 20 سنة اكثر من 31 في المائة اما بقية الشرائح العمرية للموقوفين فهي على التوالي 11.71 في المائة للفئة العمرية ما بين 31 و40 سنة و 1.8 في المائة للفئة العمرية اكثر من 40 سنة.
وبخصوص العناصر التكفيرية التي تم ايقافها خلال الفترة المنقضية من قبل الوحدات الامنية قال الشيباني ان عددها بلغ 16 عنصرا تكفيريا كان بعضهم خاضعا للمراقبة الادارية او للاقامة الجبرية وقد ثبت تورطهم و ضلوعهم في احداث النهب و السلب و الحرق التي جدت في عدة ولايات.
من جهة أخرى قدر الشيباني حصيلة الاضرار التي سجلت في صفوف مختلف الوحدات الامنية من شرطة وحرس خلال الايام القليلة الماضية بـ97 اصابة كما لحقت اضرار متفاوتة بـ88 سيارة ادارية تابعة لهذه الوحدات بالإضافة الى تسجيل حرق مركز الأمن الوطني بـ"القطار" (ولاية قفصة) ومنطقة الأمن الوطني بـ"تالة" (القصرين) ومكتب رئيس مركز الامن الوطني بـ"البطان" (منوبة) الى جانب إلحاق اضرار متفاوتة بثلاثة مقرات امنية أخرى.
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد خليفة الشيباني، اليوم الجمعة، أنه "سجل تراجع كبير "في التحركات خلال الليلة الماضية كما ان عدد الأشخاص الذين تم الاحتفاظ بهم بعد استشارة النيابة العمومية منذ يوم 8 جانفي الجاري بلغ 773 شخصا من ضمنهم 16 عنصرا تكفيريا.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه " لم تسجل الليلة الماضية أية عمليات نهب أو سرقة أو حرق أو اعتداء على الأملاك الخاصة و العامة كما لم تسجل أية أضرار في صفوف قوات الأمن أو على مستوى وسائل عملها".
وذكر الناطق الرسمي في المقابل أن هذه الوحدات "واصلت عمليات إيقاف العناصر المتورطة و الضالعة في اعمال النهب و السلب و السرقة و قطع الطرقات و الاعتداء على الاملاك " مشيرا الى ان عدد الموقوفين الليلة الماضية بلغ 151 شخصا تم الاحتفاظ بهم بعد مراجعة النيابة العمومية.
وفي حديثه عن اعمار الموقوفين قال الشيباني ان نسبة 54.95 في المائة منهم تتراوح اعمارهم بين 21-30 سنة في حين بلغت نسبة الموقوفين الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 20 سنة اكثر من 31 في المائة اما بقية الشرائح العمرية للموقوفين فهي على التوالي 11.71 في المائة للفئة العمرية ما بين 31 و40 سنة و 1.8 في المائة للفئة العمرية اكثر من 40 سنة.
وبخصوص العناصر التكفيرية التي تم ايقافها خلال الفترة المنقضية من قبل الوحدات الامنية قال الشيباني ان عددها بلغ 16 عنصرا تكفيريا كان بعضهم خاضعا للمراقبة الادارية او للاقامة الجبرية وقد ثبت تورطهم و ضلوعهم في احداث النهب و السلب و الحرق التي جدت في عدة ولايات.
من جهة أخرى قدر الشيباني حصيلة الاضرار التي سجلت في صفوف مختلف الوحدات الامنية من شرطة وحرس خلال الايام القليلة الماضية بـ97 اصابة كما لحقت اضرار متفاوتة بـ88 سيارة ادارية تابعة لهذه الوحدات بالإضافة الى تسجيل حرق مركز الأمن الوطني بـ"القطار" (ولاية قفصة) ومنطقة الأمن الوطني بـ"تالة" (القصرين) ومكتب رئيس مركز الامن الوطني بـ"البطان" (منوبة) الى جانب إلحاق اضرار متفاوتة بثلاثة مقرات امنية أخرى.
-
16:58وحجلة: ايقاف 3 شبان من بينهم شخص فار السجن منذ الثورة
12 جانفي 2018
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018
-
13:16قفصة: الإفراج عن قيادات الجبهة الشعبية
12 جانفي 2018