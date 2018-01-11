توقيت جديد للقاء الترجي وترجي وادى النيص‎

تونس- الشروق اون لاين- مراد الخترشي: تقرر ان يدور اللقاء الودي بين الترجي الرياضي التونسي وترجي وادي النيص الفلسطيني غدا السبت بداية من الساعة الواحدة بعد الظهر عوضا عن الساعة الثالثة وذلك بقرار من الجهات الامنية بعد الجلسة التي جمعت ادارة الترجي بممثلي وزارة الداخلية.

كما تم تخفيض عدد التذاكر من 40الف الى 10الاف. وقد انطلقت صباح اليوم عملية بيع التذاكر