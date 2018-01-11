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يوم الجمعة 12 جانفي 2018
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جندوبة: استعدادات تحسّبا لنزول الثلوج ‎
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الأولى
جندوبة: استعدادات تحسّبا لنزول الثلوج ‎
12 جانفي 2018 | 10:07

جندوبة - الشروق اون لاين - عبد الكريم السلطاني : شهدت مختلف مدن جندوبة ليلة البارحة نزول كميات هامة من الامطار فاقت 40 مم و امام تواصل نزول الامطار استعدت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية تحسبا لكل طارئ خاصة في ظل امكانية نزول كميات من الثلوج بمرتفعات عين دراهم وغار الدماء و فرنانة و بلطة بوعوان .

و قد أكد العقيد منير الريابي المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة و مقرر اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية بجندوبة  أنه و بعد نزول كميات هامة من الامطار كامل ليلة الخميس تم وضع اللجنة بحالة انعقاد دائم وتم وضع جميع الاليات من جرافات وماسحات  الرصيد البشري الضروري تحت الطلب بمعتمديات عين دراهم وغار الدماء و بوسالم تحسبا لنزول كميات من الثلوج ظهر هذا اليوم كما تم تخزين كمبات من الملح الغذائي لاستعماله لإذابة الثلوج  .

الريابي اكد أنه يجري التنسيق بين مختلف الاطراف المتدخلة ضمن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث لنجاعة التدخلات و تنظيم العمليات .

العقيد الريابي اوضح كذلك انه يتم متابعة الوضع ميدانيا من خلال مراقبة وضعية الوديان والسدود و يجري التنسيق مع المعهد الوطني للرصد الجوي لمراقبة التقلبات المناخية .

 

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الأولى
جندوبة: استعدادات تحسّبا لنزول الثلوج ‎
12 جانفي 2018 | 10:07

جندوبة - الشروق اون لاين - عبد الكريم السلطاني : شهدت مختلف مدن جندوبة ليلة البارحة نزول كميات هامة من الامطار فاقت 40 مم و امام تواصل نزول الامطار استعدت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية تحسبا لكل طارئ خاصة في ظل امكانية نزول كميات من الثلوج بمرتفعات عين دراهم وغار الدماء و فرنانة و بلطة بوعوان .

و قد أكد العقيد منير الريابي المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة و مقرر اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية بجندوبة  أنه و بعد نزول كميات هامة من الامطار كامل ليلة الخميس تم وضع اللجنة بحالة انعقاد دائم وتم وضع جميع الاليات من جرافات وماسحات  الرصيد البشري الضروري تحت الطلب بمعتمديات عين دراهم وغار الدماء و بوسالم تحسبا لنزول كميات من الثلوج ظهر هذا اليوم كما تم تخزين كمبات من الملح الغذائي لاستعماله لإذابة الثلوج  .

الريابي اكد أنه يجري التنسيق بين مختلف الاطراف المتدخلة ضمن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث لنجاعة التدخلات و تنظيم العمليات .

العقيد الريابي اوضح كذلك انه يتم متابعة الوضع ميدانيا من خلال مراقبة وضعية الوديان والسدود و يجري التنسيق مع المعهد الوطني للرصد الجوي لمراقبة التقلبات المناخية .

 

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