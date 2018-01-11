جندوبة: استعدادات تحسّبا لنزول الثلوج ‎

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جندوبة - الشروق اون لاين - عبد الكريم السلطاني : شهدت مختلف مدن جندوبة ليلة البارحة نزول كميات هامة من الامطار فاقت 40 مم و امام تواصل نزول الامطار استعدت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية تحسبا لكل طارئ خاصة في ظل امكانية نزول كميات من الثلوج بمرتفعات عين دراهم وغار الدماء و فرنانة و بلطة بوعوان .
و قد أكد العقيد منير الريابي المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة و مقرر اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية بجندوبة أنه و بعد نزول كميات هامة من الامطار كامل ليلة الخميس تم وضع اللجنة بحالة انعقاد دائم وتم وضع جميع الاليات من جرافات وماسحات الرصيد البشري الضروري تحت الطلب بمعتمديات عين دراهم وغار الدماء و بوسالم تحسبا لنزول كميات من الثلوج ظهر هذا اليوم كما تم تخزين كمبات من الملح الغذائي لاستعماله لإذابة الثلوج .
الريابي اكد أنه يجري التنسيق بين مختلف الاطراف المتدخلة ضمن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث لنجاعة التدخلات و تنظيم العمليات .
العقيد الريابي اوضح كذلك انه يتم متابعة الوضع ميدانيا من خلال مراقبة وضعية الوديان والسدود و يجري التنسيق مع المعهد الوطني للرصد الجوي لمراقبة التقلبات المناخية .
جندوبة - الشروق اون لاين - عبد الكريم السلطاني : شهدت مختلف مدن جندوبة ليلة البارحة نزول كميات هامة من الامطار فاقت 40 مم و امام تواصل نزول الامطار استعدت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية تحسبا لكل طارئ خاصة في ظل امكانية نزول كميات من الثلوج بمرتفعات عين دراهم وغار الدماء و فرنانة و بلطة بوعوان .
و قد أكد العقيد منير الريابي المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة و مقرر اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية بجندوبة أنه و بعد نزول كميات هامة من الامطار كامل ليلة الخميس تم وضع اللجنة بحالة انعقاد دائم وتم وضع جميع الاليات من جرافات وماسحات الرصيد البشري الضروري تحت الطلب بمعتمديات عين دراهم وغار الدماء و بوسالم تحسبا لنزول كميات من الثلوج ظهر هذا اليوم كما تم تخزين كمبات من الملح الغذائي لاستعماله لإذابة الثلوج .
الريابي اكد أنه يجري التنسيق بين مختلف الاطراف المتدخلة ضمن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث لنجاعة التدخلات و تنظيم العمليات .
العقيد الريابي اوضح كذلك انه يتم متابعة الوضع ميدانيا من خلال مراقبة وضعية الوديان والسدود و يجري التنسيق مع المعهد الوطني للرصد الجوي لمراقبة التقلبات المناخية .
-
16:58وحجلة: ايقاف 3 شبان من بينهم شخص فار السجن منذ الثورة
12 جانفي 2018
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018
-
13:16قفصة: الإفراج عن قيادات الجبهة الشعبية
12 جانفي 2018