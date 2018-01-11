أصيب خلالها 97 عون أمن.. حصيلة أضرار وزارة الداخلية جراء الأحداث الأخيرة

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني، صباح اليوم الجمعة، عن حصيلة الأضرار التي لحقت بالوزارة جراء التحركات الأخيرة في عدد من ولايات الجمهورية.

واكد في تصريح اذاعي انه تم إصابة 97 عون أمن وإلحاق أضرار ب88 سيارة أمنية وحرق مقرين أمنيين وهما منطقة الأمن الوطني في القصرين ومركز البطان، مشيرا إلى إلحاق أضرار ب8 مقرات امنية أخرى.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية انه تم حجز 47 قارورة حارقة (مولوتوف) وحجز قطع من مادة القنب الهندي(الزطلة) ودرجات نارية مسروقة وأيضا 3 سيارات مسروقة وعدد من الإطارات المطاطية المعدة للتحركات وحجز كميات من البنزين.