إقالة مدير عام الديوانة عادل بن حسن.. والقاضي يوسف الزواغي خلفا له

تونس - الشروق اون لاين - منى البوعزيزي: علمت الشروق اون لاين أنه تمّ، في ساعة متأخّرة من مساء الخميس، إقالة مدير عام الديوانة عادل بن حسن وتعيين القاضي يوسف الزواغي خلفا له.