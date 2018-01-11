حسب الولايات.. كميات الأمطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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يتواصل منذ ليلة أمس تساقط الأمطار في عدد من ولايات الجمهورية وقد كانت الكميات المسجلة ابتداء من الساعة السابعة صباحا ليوم الخميس 11 جانفي 2018 إلى غاية الساعة السابعة صباحا لهذا اليوم الجمعة 12 جانفي 2018 كالتالي.
هذه كميات الأمطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
*ولاية تونس: 5مم بتونس قرطاج
*ولاية بن عروس: من 1 إلى 3مم
*ولاية منوبة: من 1 إلى 4مم
*ولاية بنزرت: من 3 إلى 31 مم بسدي أحمد
*ولاية نابل: من 1 إلى 2 مم
*ولاية جندوبة: من 1 إلى مم 49
*ولاية باجة: من 1 إلى 32مم بنفزة
*ولاية الكاف: من 1 إلى 5مم
*ولاية سليانة: 1مم بسليانة
*ولاية المنستير: من 1 إلى 2 مم
يتواصل منذ ليلة أمس تساقط الأمطار في عدد من ولايات الجمهورية وقد كانت الكميات المسجلة ابتداء من الساعة السابعة صباحا ليوم الخميس 11 جانفي 2018 إلى غاية الساعة السابعة صباحا لهذا اليوم الجمعة 12 جانفي 2018 كالتالي.
هذه كميات الأمطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
*ولاية تونس: 5مم بتونس قرطاج
*ولاية بن عروس: من 1 إلى 3مم
*ولاية منوبة: من 1 إلى 4مم
*ولاية بنزرت: من 3 إلى 31 مم بسدي أحمد
*ولاية نابل: من 1 إلى 2 مم
*ولاية جندوبة: من 1 إلى مم 49
*ولاية باجة: من 1 إلى 32مم بنفزة
*ولاية الكاف: من 1 إلى 5مم
*ولاية سليانة: 1مم بسليانة
*ولاية المنستير: من 1 إلى 2 مم
-
16:58وحجلة: ايقاف 3 شبان من بينهم شخص فار السجن منذ الثورة
12 جانفي 2018
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018
-
13:16قفصة: الإفراج عن قيادات الجبهة الشعبية
12 جانفي 2018