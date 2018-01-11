حسب الولايات.. كميات الأمطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

يتواصل منذ ليلة أمس تساقط الأمطار في عدد من ولايات الجمهورية وقد كانت الكميات المسجلة ابتداء من الساعة السابعة صباحا ليوم الخميس 11 جانفي 2018 إلى غاية الساعة السابعة صباحا لهذا اليوم الجمعة 12 جانفي 2018 كالتالي.

هذه كميات الأمطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

*ولاية تونس: 5مم بتونس قرطاج

*ولاية بن عروس: من 1 إلى 3مم

*ولاية منوبة: من 1 إلى 4مم

*ولاية بنزرت: من 3 إلى 31 مم بسدي أحمد

*ولاية نابل: من 1 إلى 2 مم

*ولاية جندوبة: من 1 إلى مم 49

*ولاية باجة: من 1 إلى 32مم بنفزة

*ولاية الكاف: من 1 إلى 5مم

*ولاية سليانة: 1مم بسليانة

*ولاية المنستير: من 1 إلى 2 مم