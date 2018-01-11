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يوم الجمعة 12 جانفي 2018
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فرنسا: اصابة 3 حراس في سجن في هجوم نفّذه مدبر الاعتداء الارهابي على جربة في تونس
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الأولى
فرنسا: اصابة 3 حراس في سجن في هجوم نفّذه مدبر الاعتداء الارهابي على جربة في تونس
12 جانفي 2018 | 09:25

اصيب ثلاثة حراس في سجن بشمال فرنسا بجروح طفيفة في هجوم بالسلاح الابيض نفذه الالماني كريستيان غانزارسكي العقل المدبر لاعتداء جربةالارهابي  في تونس سنة 2002، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة الخميس.

واعلنت نيابة مكافحة الارهاب فتح تحقيق حول محاولة اغتيال ممثلين للسلطات العامة من قبل مجموعة ارهابية.

واكد مدير السجون في المناطق الان جيغو لوكالة فرانس برس ان “موقوفا يقضي عقوبة طويلة ويواجه امكان ترحيله الى الولايات المتحدة هاجم ثلاثة حراس بالسلاح الابيض واصابهم بجروح طفيفة”، في سجن فاندان لو فييه بالقرب من لانس.

وقال مصدر نقابي ان الامر يتعلق بغانزارسكي الذي حكم عليه بالسجن 18 عاما حول دوره الاساسي في التحضير للاعتداء على كنيس جربا في تونس والذي أوقع 21 قتيلا في افريل 2002، ولم تنف سلطات السجن هذه المعلومات.

وتابع جيغو ان المهاجم كان يحمل مقصا غير مدبب وشفرة حلاقة وحاول اربعة حراس السيطرة عليه لكن ثلاثة منهم اصيبوا بجروح ونقل واحد منهم الى السجن.

وغانزارسكي الذي اعتنق الاسلام هو المسؤول السابق في صيانة وتشفير شبكات اتصال تابعة لتنظيم القاعدة واقام مع اسامة بن لادن في افغانستان.

أ ف ب
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الأولى
فرنسا: اصابة 3 حراس في سجن في هجوم نفّذه مدبر الاعتداء الارهابي على جربة في تونس
12 جانفي 2018 | 09:25

اصيب ثلاثة حراس في سجن بشمال فرنسا بجروح طفيفة في هجوم بالسلاح الابيض نفذه الالماني كريستيان غانزارسكي العقل المدبر لاعتداء جربةالارهابي  في تونس سنة 2002، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة الخميس.

واعلنت نيابة مكافحة الارهاب فتح تحقيق حول محاولة اغتيال ممثلين للسلطات العامة من قبل مجموعة ارهابية.

واكد مدير السجون في المناطق الان جيغو لوكالة فرانس برس ان “موقوفا يقضي عقوبة طويلة ويواجه امكان ترحيله الى الولايات المتحدة هاجم ثلاثة حراس بالسلاح الابيض واصابهم بجروح طفيفة”، في سجن فاندان لو فييه بالقرب من لانس.

وقال مصدر نقابي ان الامر يتعلق بغانزارسكي الذي حكم عليه بالسجن 18 عاما حول دوره الاساسي في التحضير للاعتداء على كنيس جربا في تونس والذي أوقع 21 قتيلا في افريل 2002، ولم تنف سلطات السجن هذه المعلومات.

وتابع جيغو ان المهاجم كان يحمل مقصا غير مدبب وشفرة حلاقة وحاول اربعة حراس السيطرة عليه لكن ثلاثة منهم اصيبوا بجروح ونقل واحد منهم الى السجن.

وغانزارسكي الذي اعتنق الاسلام هو المسؤول السابق في صيانة وتشفير شبكات اتصال تابعة لتنظيم القاعدة واقام مع اسامة بن لادن في افغانستان.

أ ف ب
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نورالدين بالطيب
تونس في متاهة .... فكيف يكون الانقاذ ؟!
ككل أوٌل جانفي منذ سبع سنوات تعيش تونس على وقٌع نفس الاحتجاجات الليلية وبنفس الاخراج تقريبا من حرق للعجلات المطاطية وقطع طرقات ونهب محلاٌت عمومية وخاصة واعتداء على مواطنين وصفحات...
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