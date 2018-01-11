الداخلية: إيقاف 16 تكفيريا مورطين في التحركات الأخيرة

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني، صباح اليوم الجمعة، انه تم القبض على 16 عنصرا تكفيريا ضالعين في التحركات الليلية الأخيرة في البلاد.

وأشار إلى أن 11 من هذه العناصر حرضوا على التخريب والسلب، من بينهم عنصرين إثنين ساهما في عمليات حرق وآخر في قرار الإقامة الجبرية، وفق تعبيره.

كما أفاد الشيباني في تصريح لشمس آف آم انه تم التثبت من ان إنطلاق الأحداث يوم 08 جانفي في عديد المناطق بولاية قفصة ضالع فيها أحد العناصر التكفيرية الخطيرة.