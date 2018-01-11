الشيباني : عودة الهدوء نسبيا بأغلب مناطق الجمهورية ولم تسجّل عمليات نهب أو سرقة في الليلة المنقضية

اكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني ، انه لم تُسجّل أي عمليات نهب أو سرقة أو خلع في الليلة المنقضية بعد عودة الهدوء نسبيا بأغلب مناطق الجمهورية باستثناء بعض الجهات التي شهدت تحركات شارك فيها عدد محدود من المنحرفين.

وافاد الشيباني في تصريح لاذاعة موزاييك، الاحتفاظ ب 151 شخصا شاركوا في أحداث العنف والتخريب، مما يرفع العدد الجملي للمحتفظ بهم منذ انطلاق الأحداث في 8 جانفي إلى 778 عنصرا.