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يوم الجمعة 12 جانفي 2018
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تركيا: تجريد نائبة كردية من عضوية البرلمان
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الأولى
تركيا: تجريد نائبة كردية من عضوية البرلمان
12 جانفي 2018 | 07:39

قالت مصادر برلمانية إن البرلمان التركي جرد نائبة موالية للأكراد من عضوية المجلس للمرة الثانية ولكن هذه المرة بسبب تغيبها عن جلسات.

وكانت النائبة ليلى زانا قد تحدثت باللغة الكردية أثناء تلاوتها نص القسم الدستوري، مما دفع رئيس البرلمان لاعتبار أدائها اليمين باطلا. ولم تحضر زانا 212 جلسة للبرلمان بين أول أكتوبر 2016 و30 أبريل 2017.

وقالت زانا في أدائها اليمين متحدثة بالكردية "أملا في سلام دائم ومشرف" كما حرفت النص الرسمي للقسم فقالت "شعب تركيا" بدلا من"الشعب التركي".

وحظرت تركيا التحدث بالكردية بعد الانقلاب العسكري عام 1980 وحتى عام 1991، لكن جرى تخفيف بعض القيود منذ ذلك الحين.

ويقول أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، الذي تنتمي إليه زانا، إنه لا يوجد قانون يمنع النطق بالكردية عند حلف أي يمين.

ووافقت أغلبية برلمانية أمس الخميس على تجريد زانا من عضوية المجلس بسبب تغيبها المستمر.

وفازت زانا بمقعد في البرلمان في انتخابات مبكرة أجرتها تركيا في نوفمبر 2015 في أعقاب تجدد الصراع بين الدولة وحزب العمال الكردستاني نتيجة لانهيار وقف لإطلاق النار.

 

وقال حزب الشعوب الديمقراطي في تغريدة بعد قرار البرلمان "تجريد ليلى زانا من عضوية البرلمان باطل من وجهة نظر شعبنا. ليلى زانا هي صوت السلام وإرادة الشعب ونائبة لنا في البرلمان".

وكان الحزب فاز أيضا بمقاعد في البرلمان بصفته الحزبية للمرة الأولى في يونيو 2015، مما حرم حزب العدالة والتنمية الحاكم من أغلبيته في المجلس. وتلت زانا القسم حينئذ باللغة التركية.

وذاع صيت زانا في 1991 عندما أثارت الغضب في البرلمان التركي لأنها تحدثت بالكردية في مراسم حلف اليمين.

وأدت هذه الخطوة إلى قرار البرلمان تجريدها من عضويته وسلبها الحصانة كما استخدمت كدليل ضدها عندما سجنت في 1994 هي وثلاثة نواب آخرين خاضوا الانتخابات كمستقلين بسبب مزاعم وجود صلات تربطهم بحزب العمال الكردستاني. وأطلق سراحهم جميعا في 2004.

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الأولى
تركيا: تجريد نائبة كردية من عضوية البرلمان
12 جانفي 2018 | 07:39

قالت مصادر برلمانية إن البرلمان التركي جرد نائبة موالية للأكراد من عضوية المجلس للمرة الثانية ولكن هذه المرة بسبب تغيبها عن جلسات.

وكانت النائبة ليلى زانا قد تحدثت باللغة الكردية أثناء تلاوتها نص القسم الدستوري، مما دفع رئيس البرلمان لاعتبار أدائها اليمين باطلا. ولم تحضر زانا 212 جلسة للبرلمان بين أول أكتوبر 2016 و30 أبريل 2017.

وقالت زانا في أدائها اليمين متحدثة بالكردية "أملا في سلام دائم ومشرف" كما حرفت النص الرسمي للقسم فقالت "شعب تركيا" بدلا من"الشعب التركي".

وحظرت تركيا التحدث بالكردية بعد الانقلاب العسكري عام 1980 وحتى عام 1991، لكن جرى تخفيف بعض القيود منذ ذلك الحين.

ويقول أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، الذي تنتمي إليه زانا، إنه لا يوجد قانون يمنع النطق بالكردية عند حلف أي يمين.

ووافقت أغلبية برلمانية أمس الخميس على تجريد زانا من عضوية المجلس بسبب تغيبها المستمر.

وفازت زانا بمقعد في البرلمان في انتخابات مبكرة أجرتها تركيا في نوفمبر 2015 في أعقاب تجدد الصراع بين الدولة وحزب العمال الكردستاني نتيجة لانهيار وقف لإطلاق النار.

 

وقال حزب الشعوب الديمقراطي في تغريدة بعد قرار البرلمان "تجريد ليلى زانا من عضوية البرلمان باطل من وجهة نظر شعبنا. ليلى زانا هي صوت السلام وإرادة الشعب ونائبة لنا في البرلمان".

وكان الحزب فاز أيضا بمقاعد في البرلمان بصفته الحزبية للمرة الأولى في يونيو 2015، مما حرم حزب العدالة والتنمية الحاكم من أغلبيته في المجلس. وتلت زانا القسم حينئذ باللغة التركية.

وذاع صيت زانا في 1991 عندما أثارت الغضب في البرلمان التركي لأنها تحدثت بالكردية في مراسم حلف اليمين.

وأدت هذه الخطوة إلى قرار البرلمان تجريدها من عضويته وسلبها الحصانة كما استخدمت كدليل ضدها عندما سجنت في 1994 هي وثلاثة نواب آخرين خاضوا الانتخابات كمستقلين بسبب مزاعم وجود صلات تربطهم بحزب العمال الكردستاني. وأطلق سراحهم جميعا في 2004.

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