"تبوّل على هذا الإعلان".. فيديو ترويجي يثير ضجة كبيرة

أطلقت شركة إيكيا إعلانا أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، يشجع النساء الحوامل على التبول عليه.

ويتضمن الإعلان قيام المرأة الحامل بوضع البول في المكان المطلوب تحت صورة سرير للأطفال، ليظهر خصم "سحري" للسعر الأصلي.

وكشفت الشركة عن الإعلان الذي يظهر في مجلة المتجر السويدي، في شريط فيديو صدر، يوم الثلاثاء 9 جانفي، حمل عنوان "تبول على هذا الإعلان".

وجاء في الجملة الافتتاحية للفيديو: "هذا الإعلان يمكن أن يغير حياتك. اتبع التعليمات وتبول على المنطقة المحددة". وفي حال كانت المرأة حامل، سيظهر "السعر المخصص للعائلة"، ما يسمح بشراء سرير "Sundvik" بسعر أقل بكثير من الثمن العادي.

وحقق هذا الإعلان انتشارا واسعا وأثار دهشة المتابعين، الذين عبروا عن مشاعر الإعجاب والاشمئزاز أيضا، على موقع تويتر الاجتماعي. كما جذب اهتمام جيمي كيمي، مقدم البرنامج التلفزيوني الشهير في الولايات المتحدة، حيث قام بعرضه وتحدث عنه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المفهوم يعمل في الأساس بطريقة اختبار الحمل التقليدي نفسها، الذي يتفاعل مع هرمون hCG، الموجود لدى النساء الحوامل.

وقال فيليكس أوستمان، من دائرة الصحافة في إيكيا السويدية إن "إيكيا سعت للحصول على مساعدة خارجية من شركة (Mercene Labs) السويدية لصناعة المواد الكيميائية، من أجل توسيع نطاق التكنولوجيا وجعلها تعمل بشكل إعلان مطبوع".

المصدر: RT