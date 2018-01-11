"تبوّل على هذا الإعلان".. فيديو ترويجي يثير ضجة كبيرة

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أطلقت شركة إيكيا إعلانا أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، يشجع النساء الحوامل على التبول عليه.
ويتضمن الإعلان قيام المرأة الحامل بوضع البول في المكان المطلوب تحت صورة سرير للأطفال، ليظهر خصم "سحري" للسعر الأصلي.
وكشفت الشركة عن الإعلان الذي يظهر في مجلة المتجر السويدي، في شريط فيديو صدر، يوم الثلاثاء 9 جانفي، حمل عنوان "تبول على هذا الإعلان".
وجاء في الجملة الافتتاحية للفيديو: "هذا الإعلان يمكن أن يغير حياتك. اتبع التعليمات وتبول على المنطقة المحددة". وفي حال كانت المرأة حامل، سيظهر "السعر المخصص للعائلة"، ما يسمح بشراء سرير "Sundvik" بسعر أقل بكثير من الثمن العادي.
وحقق هذا الإعلان انتشارا واسعا وأثار دهشة المتابعين، الذين عبروا عن مشاعر الإعجاب والاشمئزاز أيضا، على موقع تويتر الاجتماعي. كما جذب اهتمام جيمي كيمي، مقدم البرنامج التلفزيوني الشهير في الولايات المتحدة، حيث قام بعرضه وتحدث عنه.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المفهوم يعمل في الأساس بطريقة اختبار الحمل التقليدي نفسها، الذي يتفاعل مع هرمون hCG، الموجود لدى النساء الحوامل.
وقال فيليكس أوستمان، من دائرة الصحافة في إيكيا السويدية إن "إيكيا سعت للحصول على مساعدة خارجية من شركة (Mercene Labs) السويدية لصناعة المواد الكيميائية، من أجل توسيع نطاق التكنولوجيا وجعلها تعمل بشكل إعلان مطبوع".
أطلقت شركة إيكيا إعلانا أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، يشجع النساء الحوامل على التبول عليه.
ويتضمن الإعلان قيام المرأة الحامل بوضع البول في المكان المطلوب تحت صورة سرير للأطفال، ليظهر خصم "سحري" للسعر الأصلي.
وكشفت الشركة عن الإعلان الذي يظهر في مجلة المتجر السويدي، في شريط فيديو صدر، يوم الثلاثاء 9 جانفي، حمل عنوان "تبول على هذا الإعلان".
وجاء في الجملة الافتتاحية للفيديو: "هذا الإعلان يمكن أن يغير حياتك. اتبع التعليمات وتبول على المنطقة المحددة". وفي حال كانت المرأة حامل، سيظهر "السعر المخصص للعائلة"، ما يسمح بشراء سرير "Sundvik" بسعر أقل بكثير من الثمن العادي.
وحقق هذا الإعلان انتشارا واسعا وأثار دهشة المتابعين، الذين عبروا عن مشاعر الإعجاب والاشمئزاز أيضا، على موقع تويتر الاجتماعي. كما جذب اهتمام جيمي كيمي، مقدم البرنامج التلفزيوني الشهير في الولايات المتحدة، حيث قام بعرضه وتحدث عنه.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المفهوم يعمل في الأساس بطريقة اختبار الحمل التقليدي نفسها، الذي يتفاعل مع هرمون hCG، الموجود لدى النساء الحوامل.
وقال فيليكس أوستمان، من دائرة الصحافة في إيكيا السويدية إن "إيكيا سعت للحصول على مساعدة خارجية من شركة (Mercene Labs) السويدية لصناعة المواد الكيميائية، من أجل توسيع نطاق التكنولوجيا وجعلها تعمل بشكل إعلان مطبوع".
-
16:58وحجلة: ايقاف 3 شبان من بينهم شخص فار السجن منذ الثورة
12 جانفي 2018
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018