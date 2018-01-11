كاليفورنيا: قتلى ومفقودون في انزلاقات "صادمة" للتربة

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لا يزال 8 أشخاص مفقودين من جراء انزلاق للتربة أدى إلى سيول موحلة اجتاحت مقاطعة سانتا باربرا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، قبل يومين، متسببة بمقتل 17 شخصا وملحقة أضراراً ودماراً بمئات المنازل.
وبحسب السلطات، فإن عدد الأشخاص المفقودين نتيجة السيول قد تم تخفيضه، الخميس، إلى 8 بعد أن كان هناك 13 مفقودا مساء الأربعاء.
وهطلت أمطار غزيرة من الاثنين حتى الثلاثاء للمرة الأولى منذ عشرة أشهر في هذه المنطقة، التي تعتبر من أجمل مناطق كاليفورنيا، مخلفة تأثير الكارثة.
وتسببت الأمطار في انهيارات أرضية على امتداد مئات الأمتار، بسبب غياب الغطاء النباتي الذي يسهم في تماسك التربة، وأدت إلى تشكيل سيول وجرفت صخورا دمرت كل ما يقف في طريقها.
وتحدث مدير شرطة سانتا باربرا بيل براون في مؤتمر صحافي عن عمليات إنقاذ ضخمة، مع استنفار أكثر من 500 شخص، وقال إن حجم الدمار "صادم".
وتمكن رجال الإنقاذ في سانتا ا باربرا من إخراج فتاة في الرابعة عشرة من عمرها، ظلت عالقة لساعات تحت ركام منزل في مونتيسيتو.
والأربعاء، تحولت مونتيسيتو المجاورة لسانتا باربارا، إلى ساحة خراب، حيث اجتاحت السيول الشوارع وقطعت الطرق الصخور أو السيارات المدمرة من جراء سقوط الأشجار عليها.
ووصف السكان السيول الوحلية بأنها مثل قطار سريع أو قطيع ثيران يدمر كل شيء.
وتسببت الأمطار في إغلاق طرق عدة بضعة أيام، فيما شهدت حركة القطارات اضطرابا بسبب السكك التي قطعتها الانهيارات الأرضية.
لا يزال 8 أشخاص مفقودين من جراء انزلاق للتربة أدى إلى سيول موحلة اجتاحت مقاطعة سانتا باربرا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، قبل يومين، متسببة بمقتل 17 شخصا وملحقة أضراراً ودماراً بمئات المنازل.
وبحسب السلطات، فإن عدد الأشخاص المفقودين نتيجة السيول قد تم تخفيضه، الخميس، إلى 8 بعد أن كان هناك 13 مفقودا مساء الأربعاء.
وهطلت أمطار غزيرة من الاثنين حتى الثلاثاء للمرة الأولى منذ عشرة أشهر في هذه المنطقة، التي تعتبر من أجمل مناطق كاليفورنيا، مخلفة تأثير الكارثة.
وتسببت الأمطار في انهيارات أرضية على امتداد مئات الأمتار، بسبب غياب الغطاء النباتي الذي يسهم في تماسك التربة، وأدت إلى تشكيل سيول وجرفت صخورا دمرت كل ما يقف في طريقها.
وتحدث مدير شرطة سانتا باربرا بيل براون في مؤتمر صحافي عن عمليات إنقاذ ضخمة، مع استنفار أكثر من 500 شخص، وقال إن حجم الدمار "صادم".
وتمكن رجال الإنقاذ في سانتا ا باربرا من إخراج فتاة في الرابعة عشرة من عمرها، ظلت عالقة لساعات تحت ركام منزل في مونتيسيتو.
والأربعاء، تحولت مونتيسيتو المجاورة لسانتا باربارا، إلى ساحة خراب، حيث اجتاحت السيول الشوارع وقطعت الطرق الصخور أو السيارات المدمرة من جراء سقوط الأشجار عليها.
ووصف السكان السيول الوحلية بأنها مثل قطار سريع أو قطيع ثيران يدمر كل شيء.
وتسببت الأمطار في إغلاق طرق عدة بضعة أيام، فيما شهدت حركة القطارات اضطرابا بسبب السكك التي قطعتها الانهيارات الأرضية.
-
16:58وحجلة: ايقاف 3 شبان من بينهم شخص فار السجن منذ الثورة
12 جانفي 2018
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018
-
13:16قفصة: الإفراج عن قيادات الجبهة الشعبية
12 جانفي 2018