البرد يجمد كوريا!

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تشهد كوريا الجنوبية منذ عدة أيام موجة برد غير معتادة، أدت إلى تجميد عدة مناطق، كما تسببت باضطرابات كبرى في الحركة الجوية والبحرية والبرية.
وفي جزيرة جيجو السياحية، التي شهدت تساقط الثلوج بكثافة، منع الدخول إلى جبل هالا لليوم الرابع على التوالي.
وانخفضت درجة الحرارة، صباح اليوم الجمعة، في آن-هونغ في بلدة هونغ سونغ، إقليم كانغ وون شمال شرق البلاد إلى 24.8 تحت الصفر.
ووصلت درجة الحرارة في العاصمة سيئول إلى 15.1 درجة تحت الصفر، وانتشون إلى 14.2 درجة، وكوانغجو إلى 9.8 تحت الصفر، وبوسان إلى 8.8 تحت الصفر.
وسجلت آنهونغ في بلدة هونغ سونغ أدنى درجة حرارة في الصباح بلغت 24.8 تحت الصفر.
وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية تساقط الثلوج بسماكة 1-5 سنتمترات في المناطق الساحلية في غرب جنوب كوريا الجنوبية، وجزيرة جيجو، وتساقط الثلوج بأقل من 5 ملم.
وصدر تحذير من الثلوج الكثيفة في الجزيرة السياحية، حيث يعاني السياح العالقون في المطار والسكان من المصاعب الناجمة عن تعليق الرحلات الجوية.
تشهد كوريا الجنوبية منذ عدة أيام موجة برد غير معتادة، أدت إلى تجميد عدة مناطق، كما تسببت باضطرابات كبرى في الحركة الجوية والبحرية والبرية.
وفي جزيرة جيجو السياحية، التي شهدت تساقط الثلوج بكثافة، منع الدخول إلى جبل هالا لليوم الرابع على التوالي.
وانخفضت درجة الحرارة، صباح اليوم الجمعة، في آن-هونغ في بلدة هونغ سونغ، إقليم كانغ وون شمال شرق البلاد إلى 24.8 تحت الصفر.
ووصلت درجة الحرارة في العاصمة سيئول إلى 15.1 درجة تحت الصفر، وانتشون إلى 14.2 درجة، وكوانغجو إلى 9.8 تحت الصفر، وبوسان إلى 8.8 تحت الصفر.
وسجلت آنهونغ في بلدة هونغ سونغ أدنى درجة حرارة في الصباح بلغت 24.8 تحت الصفر.
وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية تساقط الثلوج بسماكة 1-5 سنتمترات في المناطق الساحلية في غرب جنوب كوريا الجنوبية، وجزيرة جيجو، وتساقط الثلوج بأقل من 5 ملم.
وصدر تحذير من الثلوج الكثيفة في الجزيرة السياحية، حيث يعاني السياح العالقون في المطار والسكان من المصاعب الناجمة عن تعليق الرحلات الجوية.
-
16:58وحجلة: ايقاف 3 شبان من بينهم شخص فار السجن منذ الثورة
12 جانفي 2018
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018
-
13:16قفصة: الإفراج عن قيادات الجبهة الشعبية
12 جانفي 2018