القصرين: الوالي في زيارة ميدانية لمختلف المناطق التي شهدت أعمال عنف وتخريب

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قام مساء اليوم الخميس، والي القصرين رفقة عدد من القيادات الأمنية والعسكرية بزيارة ميدانية إلى عدد من المناطق التي شهدت مؤخرا أعمال عنف وتخريب على غرار القصرين الشمالية وتالة مرورا بخمودة، وفق ما أفادت به اذاعة شمس اف ام.
وأضاف المصدر ذاته أن الأهالي شاركوا القوات الأمنية حماية المنشآت الحيوية وقاموا بإزالة كافة مخلفات الاحتجاجات. هذا وأشار إلى أن الوضع في جهة القصرين مستقر.
قام مساء اليوم الخميس، والي القصرين رفقة عدد من القيادات الأمنية والعسكرية بزيارة ميدانية إلى عدد من المناطق التي شهدت مؤخرا أعمال عنف وتخريب على غرار القصرين الشمالية وتالة مرورا بخمودة، وفق ما أفادت به اذاعة شمس اف ام.
وأضاف المصدر ذاته أن الأهالي شاركوا القوات الأمنية حماية المنشآت الحيوية وقاموا بإزالة كافة مخلفات الاحتجاجات. هذا وأشار إلى أن الوضع في جهة القصرين مستقر.
-
01:03القصرين: الوالي في زيارة ميدانية لمختلف المناطق التي شهدت أعمال عنف وتخريب
12 جانفي 2018
-
00:22مدبّر هجوم جربة سنة 2002 يهاجم 4 حراس في سجنه بفرنسا
12 جانفي 2018
-
00:10بوتين: الزعيم الكوري الشمالي "الداهية" تفوق على خصومه
12 جانفي 2018
-
23:42وليد حكيمة يؤكد إصابة 84 عون أمن والإضرار بـ8 مقرات أمنية
11 جانفي 2018
-
23:19نقابة الثانوي تقرر حجب اعداد السداسي الاول واضراب وطني يوم 15 فيفري
11 جانفي 2018
-
23:13المجلس الجهوي للامن ببن عروس يتخذ جملة من التدابير للحفاظ على الامن العام
11 جانفي 2018
-
22:56الجبهة الشعبية تطالب بالإطلاق الفوري لمناضليها الموقوفين
11 جانفي 2018
-
22:41اتحاد الشغل يطالب بتبويب المسألة الاجتماعية في المكانة الأولى لبرامج الحكومة
11 جانفي 2018
-
-
22:09إحباط محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة في صفاقس
11 جانفي 2018
-
22:02سليانة: الوحدات الامنية تطارد مجموعة من شباب الأحياء الشعبية
11 جانفي 2018
-
21:57صحفية تونسية تظهر في قناة اسرائيلية ونقابة الصحفيين تفتح تحقيقا
11 جانفي 2018
-
21:34الجهيناوي يبحث مع سفيرة المغرب بتونس واقع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها
11 جانفي 2018
-
21:27ملولش: القبض على المتهم بحرق العلم التونسي
11 جانفي 2018
-
21:10ابحرت من تركيا: اليونان تحتجز سفينة متفجرات في طريقها إلى ليبيا
11 جانفي 2018
-
21:00القبض على منفذي عملية حرق الحافلة المدرسية في مدينة شربان
11 جانفي 2018
-
20:44عودة المواجهات بسليانة المدينة
11 جانفي 2018
-
20:31سيلفا يهاجم زميليه في باريس سان جيرمان
11 جانفي 2018
-
20:22سوسة: إيقاف عنصرين خطيرين من أجل السلب وترويع المواطنين
11 جانفي 2018
-
20:12كرة قدم: الرابطة تؤجل قضية الترجي الجرجيسي وترفض احتراز الافريقي
11 جانفي 2018