القصرين: الوالي في زيارة ميدانية لمختلف المناطق التي شهدت أعمال عنف وتخريب

قام مساء اليوم الخميس، والي القصرين رفقة عدد من القيادات الأمنية والعسكرية بزيارة ميدانية إلى عدد من المناطق التي شهدت مؤخرا أعمال عنف وتخريب على غرار القصرين الشمالية وتالة مرورا بخمودة، وفق ما أفادت به اذاعة شمس اف ام.

وأضاف المصدر ذاته أن الأهالي شاركوا القوات الأمنية حماية المنشآت الحيوية وقاموا بإزالة كافة مخلفات الاحتجاجات. هذا وأشار إلى أن الوضع في جهة القصرين مستقر.