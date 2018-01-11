مدبّر هجوم جربة سنة 2002 يهاجم 4 حراس في سجنه بفرنسا

هاجم سجين يحمل الجنسية الألمانية، كان قد أدين لدوره في هجوم على معبد غريبة اليهودي في جربة سنة 2002، أربعة من حراس سجن اليـوم الخميس وذلك قبل أسابيع من احتمال تسليمه للولايات المتحدة، بحسب "رويترز".

ففي فرنسا عام 2003 ألقي القبض على" كريستيان جانجزارسكي"، وهو ألماني اعتنق الإسلام وقضى وقتا في أفغانستان ويفترض أنه كان مستشارا لبن لادن.

وفي 2009 صدر حكم بسجنه 18 عاما بوصفه أحد المخططين لهجوم جربة الذي قتل فيه 21 شخصا، وقد طالبت الولايات المتحدة بتسلمه نظرا لدوره في هجمات 11 سبتمبر 2001. وفتح الادعاء تحقيقا يتصل بمكافحة الإرهاب في هجوم الخميس وهو الأمر الذي سيؤجل تسليمه المحتمل لواشنطن.

وكان جانجزارسكي واحدا من ثلاثة رجال، بينهم خالد شيخ محمد الذي لعب دورا رئيسيا في هجمات 11 سبتمبر أيلول بالولايات المتحدة، حوكموا في باريس عن هجمات جربة.

ووفقا لوثائق القضية في ذلك الحين تلقى خالد شيخ محمد وجانجزارسكي اتصالات هاتفية من المفجر الانتحاري قبل الهجوم.