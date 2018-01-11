مدبّر هجوم جربة سنة 2002 يهاجم 4 حراس في سجنه بفرنسا

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هاجم سجين يحمل الجنسية الألمانية، كان قد أدين لدوره في هجوم على معبد غريبة اليهودي في جربة سنة 2002، أربعة من حراس سجن اليـوم الخميس وذلك قبل أسابيع من احتمال تسليمه للولايات المتحدة، بحسب "رويترز".
ففي فرنسا عام 2003 ألقي القبض على" كريستيان جانجزارسكي"، وهو ألماني اعتنق الإسلام وقضى وقتا في أفغانستان ويفترض أنه كان مستشارا لبن لادن.
وفي 2009 صدر حكم بسجنه 18 عاما بوصفه أحد المخططين لهجوم جربة الذي قتل فيه 21 شخصا، وقد طالبت الولايات المتحدة بتسلمه نظرا لدوره في هجمات 11 سبتمبر 2001. وفتح الادعاء تحقيقا يتصل بمكافحة الإرهاب في هجوم الخميس وهو الأمر الذي سيؤجل تسليمه المحتمل لواشنطن.
وكان جانجزارسكي واحدا من ثلاثة رجال، بينهم خالد شيخ محمد الذي لعب دورا رئيسيا في هجمات 11 سبتمبر أيلول بالولايات المتحدة، حوكموا في باريس عن هجمات جربة.
ووفقا لوثائق القضية في ذلك الحين تلقى خالد شيخ محمد وجانجزارسكي اتصالات هاتفية من المفجر الانتحاري قبل الهجوم.
هاجم سجين يحمل الجنسية الألمانية، كان قد أدين لدوره في هجوم على معبد غريبة اليهودي في جربة سنة 2002، أربعة من حراس سجن اليـوم الخميس وذلك قبل أسابيع من احتمال تسليمه للولايات المتحدة، بحسب "رويترز".
ففي فرنسا عام 2003 ألقي القبض على" كريستيان جانجزارسكي"، وهو ألماني اعتنق الإسلام وقضى وقتا في أفغانستان ويفترض أنه كان مستشارا لبن لادن.
وفي 2009 صدر حكم بسجنه 18 عاما بوصفه أحد المخططين لهجوم جربة الذي قتل فيه 21 شخصا، وقد طالبت الولايات المتحدة بتسلمه نظرا لدوره في هجمات 11 سبتمبر 2001. وفتح الادعاء تحقيقا يتصل بمكافحة الإرهاب في هجوم الخميس وهو الأمر الذي سيؤجل تسليمه المحتمل لواشنطن.
وكان جانجزارسكي واحدا من ثلاثة رجال، بينهم خالد شيخ محمد الذي لعب دورا رئيسيا في هجمات 11 سبتمبر أيلول بالولايات المتحدة، حوكموا في باريس عن هجمات جربة.
ووفقا لوثائق القضية في ذلك الحين تلقى خالد شيخ محمد وجانجزارسكي اتصالات هاتفية من المفجر الانتحاري قبل الهجوم.
-
01:03القصرين: الوالي في زيارة ميدانية لمختلف المناطق التي شهدت أعمال عنف وتخريب
12 جانفي 2018
-
00:22مدبّر هجوم جربة سنة 2002 يهاجم 4 حراس في سجنه بفرنسا
12 جانفي 2018
-
00:10بوتين: الزعيم الكوري الشمالي "الداهية" تفوق على خصومه
12 جانفي 2018
-
23:42وليد حكيمة يؤكد إصابة 84 عون أمن والإضرار بـ8 مقرات أمنية
11 جانفي 2018
-
23:19نقابة الثانوي تقرر حجب اعداد السداسي الاول واضراب وطني يوم 15 فيفري
11 جانفي 2018
-
23:13المجلس الجهوي للامن ببن عروس يتخذ جملة من التدابير للحفاظ على الامن العام
11 جانفي 2018
-
22:56الجبهة الشعبية تطالب بالإطلاق الفوري لمناضليها الموقوفين
11 جانفي 2018
-
22:41اتحاد الشغل يطالب بتبويب المسألة الاجتماعية في المكانة الأولى لبرامج الحكومة
11 جانفي 2018
-
-
22:09إحباط محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة في صفاقس
11 جانفي 2018
-
22:02سليانة: الوحدات الامنية تطارد مجموعة من شباب الأحياء الشعبية
11 جانفي 2018
-
21:57صحفية تونسية تظهر في قناة اسرائيلية ونقابة الصحفيين تفتح تحقيقا
11 جانفي 2018
-
21:34الجهيناوي يبحث مع سفيرة المغرب بتونس واقع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها
11 جانفي 2018
-
21:27ملولش: القبض على المتهم بحرق العلم التونسي
11 جانفي 2018
-
21:10ابحرت من تركيا: اليونان تحتجز سفينة متفجرات في طريقها إلى ليبيا
11 جانفي 2018
-
21:00القبض على منفذي عملية حرق الحافلة المدرسية في مدينة شربان
11 جانفي 2018
-
20:44عودة المواجهات بسليانة المدينة
11 جانفي 2018
-
20:31سيلفا يهاجم زميليه في باريس سان جيرمان
11 جانفي 2018
-
20:22سوسة: إيقاف عنصرين خطيرين من أجل السلب وترويع المواطنين
11 جانفي 2018
-
20:12كرة قدم: الرابطة تؤجل قضية الترجي الجرجيسي وترفض احتراز الافريقي
11 جانفي 2018