بوتين: الزعيم الكوري الشمالي "الداهية" تفوق على خصومه

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "داهية وناضج" وفاز بالمواجهة الأحدث مع كوريا الجنوبية والغرب بشأن برنامجيه النووي والصاروخي.

وأجرت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية محادثات يوم الثلاثاء بعد توتر استمر طويلا في شبه الجزيرة الكورية بشأن برنامجي بيونجيانج النووي والصاروخي.

وخلال لقاء بوتين مع صحفيين روس بثه التلفزيون الرسمي قال إن كوريا الشمالية طورت صواريخ قوية لكنها تريد الآن تهدئة الأوضاع. وقال الرئيس الروسي إنه لا يمكن حل الأزمة إلا من خلال المحادثات.