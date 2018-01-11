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يوم الجمعة 12 جانفي 2018
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جريدة الشروق ليوم الجمعة 12 جانفي 2018
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إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة
نورالدين بالطيب
تونس في متاهة .... فكيف يكون الانقاذ ؟!
ككل أوٌل جانفي منذ سبع سنوات تعيش تونس على وقٌع نفس الاحتجاجات الليلية وبنفس الاخراج تقريبا من حرق للعجلات المطاطية وقطع طرقات ونهب محلاٌت عمومية وخاصة واعتداء على مواطنين وصفحات...
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الأولى
جريدة الشروق ليوم الجمعة 12 جانفي 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 جانفي 2018

جريدة الشروق ليوم الجمعة 12 جانفي 2018

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الأولى
جريدة الشروق ليوم الجمعة 12 جانفي 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 جانفي 2018

جريدة الشروق ليوم الجمعة 12 جانفي 2018

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القصرين: الوالي في زيارة ميدانية لمختلف المناطق التي شهدت أعمال عنف وتخريب
12 جانفي 2018 السّاعة 01:03
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مدبّر هجوم جربة سنة 2002 يهاجم 4 حراس في سجنه بفرنسا
12 جانفي 2018 السّاعة 00:22
هاجم سجين يحمل الجنسية الألمانية، كان قد أدين لدوره في هجوم على معبد غريبة اليهودي في جربة سنة 2002، أربعة من...
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نورالدين بالطيب
تونس في متاهة .... فكيف يكون الانقاذ ؟!
ككل أوٌل جانفي منذ سبع سنوات تعيش تونس على وقٌع نفس الاحتجاجات الليلية وبنفس الاخراج تقريبا من حرق للعجلات المطاطية وقطع طرقات ونهب محلاٌت عمومية وخاصة واعتداء على مواطنين وصفحات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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