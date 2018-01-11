ايقاف عون ديوانة شارك في اعمال العنف والتخريب بجهة السيجومي

نجحت وحدات الامن الوطني بالسيجومي في ايقاف عون ديوانة شارك في اعمال العنف والتخريب التي طالت جهة السيجومي غرب العاصمة ليلة البارحة.