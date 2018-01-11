كانت تخطط للتحيل والايهام ببيع اسلحة حربية: تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 5 عناصر

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه على إثر توفر معلومات، تمكنت يوم امس فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 05 عناصر أعمارهم تتراوح بين 28 و45 سنة قاطنين معتمديات الجم و السواسي ولاية المهدية وجمال ولاية المنستير (أحدهم مفتش عنه من أجل بيع الخمر خلسة) وذلك على متن شاحنة نقل خفيف وبحوزتهم حقائب مملوءة بكمية من الحديد إضافة إلى سلاح أبيض "سيف".
وبالتحري معهم من قبل الفرقة المذكورة تبين أنهم كانوا يعتزمون القيام بعملية تحيل وذلك بإيهام أشخاص بأنها أسلحة حربية مقابل تمكينهم من مبالغ مالية.
وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بكافة أفراد الخلية وعددهم 05 أشخاص ومباشرة قضية عدليّة في شأنهم موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي، التدليس، الإتجار في الأسلحة دون رخصة وإرشاء موظف عمومي وهو الباعث على ذلك".
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه على إثر توفر معلومات، تمكنت يوم امس فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 05 عناصر أعمارهم تتراوح بين 28 و45 سنة قاطنين معتمديات الجم و السواسي ولاية المهدية وجمال ولاية المنستير (أحدهم مفتش عنه من أجل بيع الخمر خلسة) وذلك على متن شاحنة نقل خفيف وبحوزتهم حقائب مملوءة بكمية من الحديد إضافة إلى سلاح أبيض "سيف".
وبالتحري معهم من قبل الفرقة المذكورة تبين أنهم كانوا يعتزمون القيام بعملية تحيل وذلك بإيهام أشخاص بأنها أسلحة حربية مقابل تمكينهم من مبالغ مالية.
وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بكافة أفراد الخلية وعددهم 05 أشخاص ومباشرة قضية عدليّة في شأنهم موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي، التدليس، الإتجار في الأسلحة دون رخصة وإرشاء موظف عمومي وهو الباعث على ذلك".
-
17:31لصوص يهجمون بالفؤوس على فندق "ريتز" في باريس
11 جانفي 2018
-
17:20جندوبة: زيارات لمحلات البيع بالجملة و تحرير 05 مخالفات اقتصادية
11 جانفي 2018
-
17:13تفاقم عجز الميزان التجاري الى 592 15 مليون دينار موفى 2017
11 جانفي 2018
-
-
16:45راموس يتفوق على ميسي ورونالدو
11 جانفي 2018
-
16:31ايقاف عون ديوانة شارك في اعمال العنف والتخريب بجهة السيجومي
11 جانفي 2018
-
16:23كانت تخطط للتحيل والايهام ببيع اسلحة حربية: تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 5 عناصر
11 جانفي 2018
-
16:02بينها تونس: تقرير يحذر من اضطرابات في بعض الدول بسبب ارتفاع الاسعار
11 جانفي 2018
-
15:20ايقاف 33 شخصا على خلفية احداث الشغب والتخريب بولاية قفصة
11 جانفي 2018
-
15:19ميسي يستعرض صورا لحذائه الجديد (صور)
11 جانفي 2018
-
15:14لاعبو ريال مدريد ينقلبون على زيدان
11 جانفي 2018
-
15:06تحذير عالمي: إمكانية وقوع ضربة نووية ''غير متعمدة''
11 جانفي 2018
-
15:01الطبوبي يدعو الشاهد الى التعجيل باتخاذ "قرارات سياسية جريئة"
11 جانفي 2018
-
14:44شوقي الطبيب: هناك مماطلة وعدم رغبة في تطبيق قانون المبلغين عن الفساد
11 جانفي 2018
-
14:31جندوبة: سيارة تهريب تودي بحياة شابين
11 جانفي 2018
-
14:17''أورنج'' تعلن عن بعث 1000 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا (فيديو)
11 جانفي 2018
-
14:12القيروان: وقفة احتجاجية على خلفية ايقاف أحد الناشطين بحملة "فاش نستناو"
11 جانفي 2018
-
13:39إدارة الديوانة بمدنين تتّخذ اجراءات استثنائية
11 جانفي 2018
-
13:26وزير الداخلية في زيارة فجئية الى حمام الأنف والزهراء
11 جانفي 2018
-
13:14المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يجتمع على خلفية الأحداث الأخيرة
11 جانفي 2018