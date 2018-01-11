كانت تخطط للتحيل والايهام ببيع اسلحة حربية: تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 5 عناصر

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه على إثر توفر معلومات، تمكنت يوم امس فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 05 عناصر أعمارهم تتراوح بين 28 و45 سنة قاطنين معتمديات الجم و السواسي ولاية المهدية وجمال ولاية المنستير (أحدهم مفتش عنه من أجل بيع الخمر خلسة) وذلك على متن شاحنة نقل خفيف وبحوزتهم حقائب مملوءة بكمية من الحديد إضافة إلى سلاح أبيض "سيف".

وبالتحري معهم من قبل الفرقة المذكورة تبين أنهم كانوا يعتزمون القيام بعملية تحيل وذلك بإيهام أشخاص بأنها أسلحة حربية مقابل تمكينهم من مبالغ مالية.

وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بكافة أفراد الخلية وعددهم 05 أشخاص ومباشرة قضية عدليّة في شأنهم موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي، التدليس، الإتجار في الأسلحة دون رخصة وإرشاء موظف عمومي وهو الباعث على ذلك".