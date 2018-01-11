ايقاف 33 شخصا على خلفية احداث الشغب والتخريب بولاية قفصة

مكتب قفصة - الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني:

تمكنت الوحدات الامنية بقفصة منذ اندلاع اعمال الاحتجاجات التي عاشتها الجهة وبعض معتمدياتها من ايقاف 33 شخصا تورطوا في اعمال التخريب والحرق. العميد سفيان بلقاسمي مدير اقليم الحرس الوطني بقفصة اكد ان حصيلة الايقافات التي تمت بقفصة الجنوبية وام العرائس والقطار بلغت 17عنصرا وافاد ان الابحاث لا تزال متواصلة من اجل القاء القبض على كل من ضلع في هذه الاحداث وفي سياق اخر اشار بلقاسمي الى الدور الفعال الذي قام به عقلاء جهة قفصة في معاضدتهم المجهودات الامنية ووقوفهم الى جانبهم للتصدي الى المنحرفين وقد قدم لهم كل الشكر وللاشارة فان الوحدات الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني واقليم الشرطة تمكنت من ايقاف 16عنصرا وسط المدينة وحسب مصدر امني فان رئيس المنطقة تحول مع الوحدات الامنية الى مدينة السند ليلة امس واقنع عددا من الشبان بفتح الطريق ورفع مطالبهم الى السلط الجهوية وقد تجاوب معه الشباب وللاشارة فان معدل اعمار الموقوفين لا يتجاوز 21سنة.