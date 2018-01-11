ايقاف 33 شخصا على خلفية احداث الشغب والتخريب بولاية قفصة

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مكتب قفصة - الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني:
تمكنت الوحدات الامنية بقفصة منذ اندلاع اعمال الاحتجاجات التي عاشتها الجهة وبعض معتمدياتها من ايقاف 33 شخصا تورطوا في اعمال التخريب والحرق. العميد سفيان بلقاسمي مدير اقليم الحرس الوطني بقفصة اكد ان حصيلة الايقافات التي تمت بقفصة الجنوبية وام العرائس والقطار بلغت 17عنصرا وافاد ان الابحاث لا تزال متواصلة من اجل القاء القبض على كل من ضلع في هذه الاحداث وفي سياق اخر اشار بلقاسمي الى الدور الفعال الذي قام به عقلاء جهة قفصة في معاضدتهم المجهودات الامنية ووقوفهم الى جانبهم للتصدي الى المنحرفين وقد قدم لهم كل الشكر وللاشارة فان الوحدات الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني واقليم الشرطة تمكنت من ايقاف 16عنصرا وسط المدينة وحسب مصدر امني فان رئيس المنطقة تحول مع الوحدات الامنية الى مدينة السند ليلة امس واقنع عددا من الشبان بفتح الطريق ورفع مطالبهم الى السلط الجهوية وقد تجاوب معه الشباب وللاشارة فان معدل اعمار الموقوفين لا يتجاوز 21سنة.
مكتب قفصة - الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني:
تمكنت الوحدات الامنية بقفصة منذ اندلاع اعمال الاحتجاجات التي عاشتها الجهة وبعض معتمدياتها من ايقاف 33 شخصا تورطوا في اعمال التخريب والحرق. العميد سفيان بلقاسمي مدير اقليم الحرس الوطني بقفصة اكد ان حصيلة الايقافات التي تمت بقفصة الجنوبية وام العرائس والقطار بلغت 17عنصرا وافاد ان الابحاث لا تزال متواصلة من اجل القاء القبض على كل من ضلع في هذه الاحداث وفي سياق اخر اشار بلقاسمي الى الدور الفعال الذي قام به عقلاء جهة قفصة في معاضدتهم المجهودات الامنية ووقوفهم الى جانبهم للتصدي الى المنحرفين وقد قدم لهم كل الشكر وللاشارة فان الوحدات الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني واقليم الشرطة تمكنت من ايقاف 16عنصرا وسط المدينة وحسب مصدر امني فان رئيس المنطقة تحول مع الوحدات الامنية الى مدينة السند ليلة امس واقنع عددا من الشبان بفتح الطريق ورفع مطالبهم الى السلط الجهوية وقد تجاوب معه الشباب وللاشارة فان معدل اعمار الموقوفين لا يتجاوز 21سنة.
-
17:20جندوبة: زيارات لمحلات البيع بالجملة و تحرير 05 مخالفات اقتصادية
11 جانفي 2018
-
17:13تفاقم عجز الميزان التجاري الى 592 15 مليون دينار موفى 2017
11 جانفي 2018
-
-
16:45راموس يتفوق على ميسي ورونالدو
11 جانفي 2018
-
16:31ايقاف عون ديوانة شارك في اعمال العنف والتخريب بجهة السيجومي
11 جانفي 2018
-
16:23كانت تخطط للتحيل والايهام ببيع اسلحة حربية: تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 5 عناصر
11 جانفي 2018
-
16:02بينها تونس: تقرير يحذر من اضطرابات في بعض الدول بسبب ارتفاع الاسعار
11 جانفي 2018
-
15:20ايقاف 33 شخصا على خلفية احداث الشغب والتخريب بولاية قفصة
11 جانفي 2018
-
15:19ميسي يستعرض صورا لحذائه الجديد (صور)
11 جانفي 2018
-
15:14لاعبو ريال مدريد ينقلبون على زيدان
11 جانفي 2018
-
15:06تحذير عالمي: إمكانية وقوع ضربة نووية ''غير متعمدة''
11 جانفي 2018
-
15:01الطبوبي يدعو الشاهد الى التعجيل باتخاذ "قرارات سياسية جريئة"
11 جانفي 2018
-
14:44شوقي الطبيب: هناك مماطلة وعدم رغبة في تطبيق قانون المبلغين عن الفساد
11 جانفي 2018
-
14:31جندوبة: سيارة تهريب تودي بحياة شابين
11 جانفي 2018
-
14:17''أورنج'' تعلن عن بعث 1000 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا (فيديو)
11 جانفي 2018
-
14:12القيروان: وقفة احتجاجية على خلفية ايقاف أحد الناشطين بحملة "فاش نستناو"
11 جانفي 2018
-
13:39إدارة الديوانة بمدنين تتّخذ اجراءات استثنائية
11 جانفي 2018
-
13:26وزير الداخلية في زيارة فجئية الى حمام الأنف والزهراء
11 جانفي 2018
-
13:14المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يجتمع على خلفية الأحداث الأخيرة
11 جانفي 2018
-
13:10سيدي بوزيد: إصابة مواطن على مستوى الراس بعبوة غاز مسيل للدموع
11 جانفي 2018