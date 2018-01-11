ميسي يستعرض صورا لحذائه الجديد (صور)

كشف الهداف التاريخي لنادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن حذائه الجديد، المصمم بمواصفات خاصة، والذي سيخوض به المباريات المقبلة.

ونشر البرغوث صورا لحذائه الجديد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويظهر على الحذاء صور لميسي وهو صغير، ومع والدته، واحتفاليته الشهيرة على ملعب "سنتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد.

واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وضع ميسي صورة احتفاليته الشهيرة على حذائه الجديد استفزازا لجماهير ريال مدريد. وكان البرغوث قد اشتهر مؤخرا باحتفالية خاصة بإحدى مباريات الكلاسيكو، بعدما نزع قميصه ووجهه صوب جماهير الريال في إشارة إلى أنه "ميسي".

وسيخوض ميسي مباراته الأولى بحذائه الجديد مساء اليوم، عندما يواجه برشلونة ضيفه سلتا فيغو في إياب دور الـ16 من مسابقة كأس إسبانيا، علما بأن لقاء الذهاب كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1).