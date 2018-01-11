لاعبو ريال مدريد ينقلبون على زيدان

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عقد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، اجتماعًا ساخنًا مع لاعبيه لمدة ساعة تقريبًا، لبحث أسباب تدهور نتائج الفريق في الليجا، وكيفية الاستعداد للمرحلة المقبلة في الكأس ودوري أبطال أوروبا.
وشهد الاجتماع، قيام بعض لاعبي الفريق الملكي بالاعتراف للمدرب الفرنسي بعدم ارتياحهم لما اعتبروه "معاملة غير عادلة".
ووفقا لإذاعة (كادينا سير) فإن بعض اللاعبين، خاصة الذين لا يشاركون في التشكيلة الأساسية بانتظام، صارحوا زيزو بأنهم لا يعتقدون في صحة كلامه بأن "من يشارك في المباريات هو الأفضل في التدريبات".
ويعتقد هؤلاء اللاعبون أن زيدان لسبب مجهول، لديه مجموعة من اللاعبين "غير قابلين للمساس"، والذين يشاركون في التشكيلة الأساسية بانتظام، وفي جميع الأحوال، بصرف النظر عن مستواهم الفني والبدني، وأيضًا بغض النظر عن اجتهاد اللاعبين الآخرين في الفريق.
كما نقلت الإذاعة تعليقات بعض لاعبي الميرينجي على الاجتماع، الذي وصفوه بأنه "ممل" و"بلا فائدة".
ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الرابع في ترتيب الليجا برصيد 32 نقطة متأخرًا بـ16 نقطة عن المتصدر برشلونة
عقد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، اجتماعًا ساخنًا مع لاعبيه لمدة ساعة تقريبًا، لبحث أسباب تدهور نتائج الفريق في الليجا، وكيفية الاستعداد للمرحلة المقبلة في الكأس ودوري أبطال أوروبا.
وشهد الاجتماع، قيام بعض لاعبي الفريق الملكي بالاعتراف للمدرب الفرنسي بعدم ارتياحهم لما اعتبروه "معاملة غير عادلة".
ووفقا لإذاعة (كادينا سير) فإن بعض اللاعبين، خاصة الذين لا يشاركون في التشكيلة الأساسية بانتظام، صارحوا زيزو بأنهم لا يعتقدون في صحة كلامه بأن "من يشارك في المباريات هو الأفضل في التدريبات".
ويعتقد هؤلاء اللاعبون أن زيدان لسبب مجهول، لديه مجموعة من اللاعبين "غير قابلين للمساس"، والذين يشاركون في التشكيلة الأساسية بانتظام، وفي جميع الأحوال، بصرف النظر عن مستواهم الفني والبدني، وأيضًا بغض النظر عن اجتهاد اللاعبين الآخرين في الفريق.
كما نقلت الإذاعة تعليقات بعض لاعبي الميرينجي على الاجتماع، الذي وصفوه بأنه "ممل" و"بلا فائدة".
ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الرابع في ترتيب الليجا برصيد 32 نقطة متأخرًا بـ16 نقطة عن المتصدر برشلونة
-
17:20جندوبة: زيارات لمحلات البيع بالجملة و تحرير 05 مخالفات اقتصادية
11 جانفي 2018
-
17:13تفاقم عجز الميزان التجاري الى 592 15 مليون دينار موفى 2017
11 جانفي 2018
-
-
16:45راموس يتفوق على ميسي ورونالدو
11 جانفي 2018
-
16:31ايقاف عون ديوانة شارك في اعمال العنف والتخريب بجهة السيجومي
11 جانفي 2018
-
16:23كانت تخطط للتحيل والايهام ببيع اسلحة حربية: تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 5 عناصر
11 جانفي 2018
-
16:02بينها تونس: تقرير يحذر من اضطرابات في بعض الدول بسبب ارتفاع الاسعار
11 جانفي 2018
-
15:20ايقاف 33 شخصا على خلفية احداث الشغب والتخريب بولاية قفصة
11 جانفي 2018
-
15:19ميسي يستعرض صورا لحذائه الجديد (صور)
11 جانفي 2018
-
15:14لاعبو ريال مدريد ينقلبون على زيدان
11 جانفي 2018
-
15:06تحذير عالمي: إمكانية وقوع ضربة نووية ''غير متعمدة''
11 جانفي 2018
-
15:01الطبوبي يدعو الشاهد الى التعجيل باتخاذ "قرارات سياسية جريئة"
11 جانفي 2018
-
14:44شوقي الطبيب: هناك مماطلة وعدم رغبة في تطبيق قانون المبلغين عن الفساد
11 جانفي 2018
-
14:31جندوبة: سيارة تهريب تودي بحياة شابين
11 جانفي 2018
-
14:17''أورنج'' تعلن عن بعث 1000 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا (فيديو)
11 جانفي 2018
-
14:12القيروان: وقفة احتجاجية على خلفية ايقاف أحد الناشطين بحملة "فاش نستناو"
11 جانفي 2018
-
13:39إدارة الديوانة بمدنين تتّخذ اجراءات استثنائية
11 جانفي 2018
-
13:26وزير الداخلية في زيارة فجئية الى حمام الأنف والزهراء
11 جانفي 2018
-
13:14المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يجتمع على خلفية الأحداث الأخيرة
11 جانفي 2018
-
13:10سيدي بوزيد: إصابة مواطن على مستوى الراس بعبوة غاز مسيل للدموع
11 جانفي 2018