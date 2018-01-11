الطبوبي يدعو الشاهد الى التعجيل باتخاذ "قرارات سياسية جريئة"

جدد الامين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الخميس دعم المنظمة الشغيلة للاحتجاجات السلمية ضد غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وتفاقم البطالة والفقر وتهميش الشباب، ورفضها لكل الاحتجاجات "تحت جناح الظلام والتي تتحول لاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة عن طريق السرقة والنهب والتخريب".

وقال الطبوبي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر التاسع للاتحاد الجهوي للشغل باريانة، إنه "دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال لقاء جمعه به مساء أمس الاربعاء، الى التعجيل باتخاذ قرارات سياسية جريئة تأخذ بعين الاعتبار الفئات المهمشة التي تضررت أكثر من غيرها من قانون المالية لسنة 2018 ".

وأضاف انه حث رئيس الحكومة على الاعلان الفوري، خلال الساعات القادمة، عن الترفيع في كل من الاجر الادنى ومنح العائلات المعوزة وجرايات التقاعد الضعيفة التي تصل الى 70 دينار، علاوة على إيلاء مزيد العناية بالشباب على جميع المستويات خاصة فئة المنقطعين عن الدراسة في سن مبكرة.

وأفاد الأمين العام لاتحاد الشغل انه سيتم إثر اجتماع المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل المنعقد اليوم، الاعلان عن جملة من التصورات والاقتراحات الكفيلة انقاذ البلاد في اقرب وقت ممكن.

ودعا الطبوبي جميع الاحزاب السياسية الى مزيد التعقل نظرا لحجم المسؤولية الموكلة اليهم خاصة خلال الفترات الصعبة وتغليب المصلحة العامة بعيدا عن منطق المصالح الضيقة، مؤكدا ان الاتحاد لا يدعم الاشخاص بل يدعم الخيارات القادرة على اضفاء النجاعة والتعامل بحكمة مع القضايا الحارقة، ودعم الاستقرار السياسي، واستنباط الحلول، ورسم الآفاق والانفتاح على المحيط الخارجي والداخلي.

وكان جهته رئيس المؤتمر التاسع للاتحاد الجهوي للشغل باريانة منعم عميرة أوضح لدى توليه افتتاح اشغال المؤتمر، على أهمية هذا المؤتمر من حيث تقييم اداء المكتب التنفيذي المتخلي طيلة الاربع سنوات الماضية، ورسم الافاق المستقبلية للعمل على مستوى جهة اريانة، اضافة الى الوقوف على اهم مشاكل الجهة لاسيما في ظل "التراكمات الكبيرة الناتجة عن التفاوت بين المعتمديات في كل المجالات ووجوب التدخل العاجل لفائدة المناطق المهمشة الذي يعد من أوكد الاشكاليات التي سيقع معالجتها خلال المؤتمر"، حسب قوله.

وبين عميرة ان اختيار شعار "وحدة نضال ووفاء" لهذا المؤتمر يأتي للتأكيد على اهمية وحدة الصف النقابي في ظل تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي تشهده البلاد، ومواصلة النضال من اجل تحقيق طموحات الطبقة العاملة بالبلاد، والوفاء للمناضلين والشهداء الابرار الذين سقطوا سواء على مستوى الحركة الوطنية او الحركة النضالية العمالية التي عاشتها البلاد طيلة السبع سنوات الماضية.

ونبه رئيس المؤتمر من خطورة الوضع العام بالبلاد الذي اتسم بحدة التوترات الاجتماعية نظرا للارتفاع المشط للأسعار الناتج عن عديد الاجراءات المضمنة في قانون المالية لسنة 2018 والتي مست، وفق تقديره، الطبقة العاملة بالدرجة الاولى.

يشار الى ان أشغال المؤتمر التاسع للاتحاد الجهوي للشغل باريانة تتواصل على مدى اليوم بمشاركة 100 نائب من مختلف القطاعات العام والخاص والمؤسسات العمومية عن جهة اريانة.

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