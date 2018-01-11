تحذير عالمي: إمكانية وقوع ضربة نووية ''غير متعمدة''

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حذر مركز أبحاث بريطاني من وقوع ضربة نووية "غير متعمدة"، في حال تعرضت أي دولة تمتلك هذا النوع من الأسلحة لهجمات تنفذها عصابات القرصنة الإلكترونية.
وأشار المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) في تقرير حديث له، إلى "نقاط ضعف" في الأنظمة التي تتحكم في الأسلحة النووية، مما قد يؤدي إلى وصول معلومات خاطئة إلى صناع القرار.
وقال التقرير الذي سلطت عليه الضوء صحيفة "تايمز" البريطانية: "نقاط الضعف الإلكترونية في الأنظمة المشغلة للأسلحة النووية تمثل خطرا كبيرا".
وأضاف: "في أسوأ الحالات قد تعمل الهجمات الإلكترونية على إرسال معلومات خاطئة بشكل متعمد (للأنظمة) مما يؤدي إلى إطلاق أسلحة نووية دون قصد".
وعزا التقرير إمكانية حدوث اختراق إلكتروني لأنظمة التسليح النووي، إلى أن هذه الأنظمة طورت قبل التقدم الكبير الذي شهدته تكنولوجيا الكمبيوتر، في وقت لم تكن به الهجمات الإلكترونية في الحسبان.
وأردف التقرير: "نتيجة لذلك فإن الاستراتيجيات النووية حاليا قد تغفل الانتشار الواسع لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في الأنظمة النووية".
وعلى سبيل المثال، فإنه في أوقات زيادة التوتر بين الدول، قد تسبب الهجمات الإلكترونية على أنظمة تشغيل الأسلحة النووية، تصعيدا يؤدي إلى إطلاق هذه الأسلحة.
يشار إلى أن الدول التي تعلن امتلاكها للأسلحة النووية، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، إلا أن هناك قوى نووية أخرى منها إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية.
حذر مركز أبحاث بريطاني من وقوع ضربة نووية "غير متعمدة"، في حال تعرضت أي دولة تمتلك هذا النوع من الأسلحة لهجمات تنفذها عصابات القرصنة الإلكترونية.
وأشار المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) في تقرير حديث له، إلى "نقاط ضعف" في الأنظمة التي تتحكم في الأسلحة النووية، مما قد يؤدي إلى وصول معلومات خاطئة إلى صناع القرار.
وقال التقرير الذي سلطت عليه الضوء صحيفة "تايمز" البريطانية: "نقاط الضعف الإلكترونية في الأنظمة المشغلة للأسلحة النووية تمثل خطرا كبيرا".
وأضاف: "في أسوأ الحالات قد تعمل الهجمات الإلكترونية على إرسال معلومات خاطئة بشكل متعمد (للأنظمة) مما يؤدي إلى إطلاق أسلحة نووية دون قصد".
وعزا التقرير إمكانية حدوث اختراق إلكتروني لأنظمة التسليح النووي، إلى أن هذه الأنظمة طورت قبل التقدم الكبير الذي شهدته تكنولوجيا الكمبيوتر، في وقت لم تكن به الهجمات الإلكترونية في الحسبان.
وأردف التقرير: "نتيجة لذلك فإن الاستراتيجيات النووية حاليا قد تغفل الانتشار الواسع لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في الأنظمة النووية".
وعلى سبيل المثال، فإنه في أوقات زيادة التوتر بين الدول، قد تسبب الهجمات الإلكترونية على أنظمة تشغيل الأسلحة النووية، تصعيدا يؤدي إلى إطلاق هذه الأسلحة.
يشار إلى أن الدول التي تعلن امتلاكها للأسلحة النووية، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، إلا أن هناك قوى نووية أخرى منها إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية.
-
17:31لصوص يهجمون بالفؤوس على فندق "ريتز" في باريس
11 جانفي 2018
-
17:20جندوبة: زيارات لمحلات البيع بالجملة و تحرير 05 مخالفات اقتصادية
11 جانفي 2018
-
17:13تفاقم عجز الميزان التجاري الى 592 15 مليون دينار موفى 2017
11 جانفي 2018
-
-
16:45راموس يتفوق على ميسي ورونالدو
11 جانفي 2018
-
16:31ايقاف عون ديوانة شارك في اعمال العنف والتخريب بجهة السيجومي
11 جانفي 2018
-
16:23كانت تخطط للتحيل والايهام ببيع اسلحة حربية: تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 5 عناصر
11 جانفي 2018
-
16:02بينها تونس: تقرير يحذر من اضطرابات في بعض الدول بسبب ارتفاع الاسعار
11 جانفي 2018
-
15:20ايقاف 33 شخصا على خلفية احداث الشغب والتخريب بولاية قفصة
11 جانفي 2018
-
15:19ميسي يستعرض صورا لحذائه الجديد (صور)
11 جانفي 2018
-
15:14لاعبو ريال مدريد ينقلبون على زيدان
11 جانفي 2018
-
15:06تحذير عالمي: إمكانية وقوع ضربة نووية ''غير متعمدة''
11 جانفي 2018
-
15:01الطبوبي يدعو الشاهد الى التعجيل باتخاذ "قرارات سياسية جريئة"
11 جانفي 2018
-
14:44شوقي الطبيب: هناك مماطلة وعدم رغبة في تطبيق قانون المبلغين عن الفساد
11 جانفي 2018
-
14:31جندوبة: سيارة تهريب تودي بحياة شابين
11 جانفي 2018
-
14:17''أورنج'' تعلن عن بعث 1000 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا (فيديو)
11 جانفي 2018
-
14:12القيروان: وقفة احتجاجية على خلفية ايقاف أحد الناشطين بحملة "فاش نستناو"
11 جانفي 2018
-
13:39إدارة الديوانة بمدنين تتّخذ اجراءات استثنائية
11 جانفي 2018
-
13:26وزير الداخلية في زيارة فجئية الى حمام الأنف والزهراء
11 جانفي 2018
-
13:14المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يجتمع على خلفية الأحداث الأخيرة
11 جانفي 2018