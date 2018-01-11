الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 11 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
شوقي الطبيب: هناك مماطلة وعدم رغبة في تطبيق قانون المبلغين عن الفساد
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة
فاطمة بن عبد الله الكراي
قفوا لتونس... ولا تقفوا ضدّها
هناك خيط رفيع يفصل بين الاحتجاجات المنظمة التي تقودها جهات معلومة بين الاحتجاجات التي تندلع لتزعزع تونس.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: حرق بيت الصلاة لليهود بالحارة الكبيرة بجربة حقيقة اقالة العميد خليفة الشيباني عدنان الحاجي: ''عمليات السرقة والنهب مبرّرة'' وكل التوقعات... جريدة الشروق ليوم الإربعاء 10 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 11 جانفي 2018 أبو السعود المسعدي في ذمة الله بالفيديو: عملية نهب وسرقة مركز تجاري بالياسمينات سفيان طوبال يتحدى المعارضة: "وريونا قوتكم في الشارع"
الأولى
شوقي الطبيب: هناك مماطلة وعدم رغبة في تطبيق قانون المبلغين عن الفساد
11 جانفي 2018 | 14:44

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب وجود مماطلة وعدم رغبة في تطبيق القانون المتعلّق بحماية المبلغين عن الفساد، مبيّنا أنّ 73 إدارة من جملة الإدارات التونسيّة امتثلت للقانون وللفصل السابع منه المتعلق بتحديد هيكل إداري مختص لتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد المحالة إليه من قبل الهيئة والبحث فيها.

وقال في افتتاح ندوة دولية حول حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد اليوم الخميس بتونس، " إن لوبيات الفساد التى تحركت وتتحرك داخل الإدارة وأروقة القرار السياسي نجحت في الالتفاف على القانون من خلال العمل في اتجاه منع صدور النصوص التطبيقية التي تفعل الحماية" .

وأضاف أن الهيئة تعمل في ظروف صعبة لمكافحة الفساد ولتوفير الحماية للمبلغين رغم غياب النصوص التطبيقية ، مشيرا إلى أنّها تعمل بالشراكة مع لجنة الحوكمة الرشيدة برئاسة الحكومة وأصدرت قرارات حماية بعد التثبّت والتحرّي.

كما لفت إلى أنّ وكلاء الجمهوريّة قد تفاعلوا مع الهيئة التي التجأت الى القضاء بعد رفض بعض الإدارات لقرارات الحماية ، وأحالوا مسؤولين على التحقيق في تفعيل للفصل 35 من القانون الذي يفرض على الادارة التعامل مع قرارات اللجنة وبالطعن فيها امام المحكمة الادارية في صورة وجود اعتراض.

من جهة أخرى أكّد الطبيب أنّ الهيئة تولي أهمية كبرى للتعاون مع الشريك الاوروبي في مجالات الحوكمة الرشيدة ، مبيّنا أنه تم إمضاء اتفاقيتين مؤخرا في مجال مكافحة الفساد مع الهيئة الرومانية لمكافحة الفساد ، وسيتم قريبا توقيع اتفاقيات أخرى مع هيئات أوروبية مماثلة لها.

   وحول تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية قال "إن الهيئة تتفهم موقف الإتحاد الأوروبي وإن كانت تعتبره ظالما لكنّ المسألة تطرح عديد التساؤلات بخصوص طريقة تعاطي تونس مع هكذا ملفات وأزمات لمعرفة الحقيقة قبل لوم الشريك الأوروبي"، مثمنا في هذا الصدد قرار مجلس النواب بخصوص تكوين لجنة برلمانية للتقصي في هذا الموضوع.

من جانبه أكد القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب أهمية هذا القانون الذي لم يشهد جدلا أو طعنا أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، مشددا على ضرورة إصدار النصوص التطبيقية لتفعيله .

وقال " إن المعضلة الكبرى في تونس هي هذه النصوص التي لا يتم استصدارها لتفعيل مسألة مكافحة الفساد التي لا يتم رصد الإمكانيات اللازمة لمحاربته في إشارة الى ميزانية الهيئة التي كانت في حدود 2 مليار فاصل 5 مليون".

كما لفت إلى أنّ واقع الفساد قد ارتفع بعد الثورة في تونس، وهو ما يتطلب سن القوانين والنصوص، مؤكدا في الآن نفسه "ضرورة مراجعة بعض القوانين خاصّة وأنّ المعاهدات الدولية نصت على حماية الضحية عكس ما يوجد في تونس، حيث أن النص القانوني ، يقول إن الحماية تستوجب أن يتحول الى الضحية الى شاهد"، وفق تعبيره.

  أمّا المحققة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مفيدة بلغيث فقد تطرقت إلى ثغرات القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، والتي من بينها النقائص الخاصة بالجهاز الإدراي المختص الذي ينص عليه، وكذلك بخصوص تعريفه للمبلغ ، إضافة إلى جريمة الرشوة التي تتضارب بين ماهو موجود بالقانون وبين ما هو موجود بالمجلة الجزائية.

 من جهته ذكّر ممثّل بعثة الإتحاد الأوروبي في تونس ماريو جوسيب فارنتي بدعم الإتحاد الأوروبي لمرحلة الإنتقال الديمقراطي وجهوده المبذولة لإنجاحه، مثمنا مسألة إرساء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحضورها في الجهات وتعاونها مع المجتمع المدني، بما يمثل مؤشّرا إيجابيا للإتحاد الذي وضع برنامجا لدعم المؤسسات الدستورية بمبلغ 20 مليون يورو سنة 2018.

وأكد المتحدّث أهمية النصوص التطبيقية إلى جانب الأطر القانونية لتبسيط كافة الإجراءات الضرورية بخصوص مكافحة الفساد.

تجدر الاشارة الى أن هذه الندوة الدولية تنظمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي على مدى يومين، ويشارك في أشغالها خبراء وممثلو سفارات إيطاليا والنمسا ورومانيا وانقلترا.

   

وات
تقرؤون أيضا
لصوص يهجمون بالفؤوس على فندق "ريتز" في باريس
11 جانفي 2018 السّاعة 17:31
هاجمت عصابة مكونة من خمسة أشخاص ،أمس الأربعاء، فندق "ريتز" الشهير في باريس واستولى أفرادها على مجوهرات...
المزيد >>
جندوبة: زيارات لمحلات البيع بالجملة و تحرير 05 مخالفات اقتصادية
11 جانفي 2018 السّاعة 17:20
جندوبة - الشروق اون لاين - عبد الكريم : عرفت مدينتي جندوبة و غار الدماء حملات مراقبة اقتصادية اليوم الخميس...
المزيد >>
تفاقم عجز الميزان التجاري الى 592 15 مليون دينار موفى 2017
11 جانفي 2018 السّاعة 17:13
تفاقم عجز الميزان التجاري، موفى سنة 2017، ليصل الى 592 15 مليون دينار وهو مستوى قياسي لم يبلغه من قبل، وفق ما...
المزيد >>
فتح 6 قضايا تحقيقية تتعلق ب26 متهما من المشاركين في أعمال الشغب والمناوشات الليلية بالعاصمة
11 جانفي 2018 السّاعة 16:59
أذنت النيابة العمومية لابتدائية تونس، اليوم الخميس، بفتح 6 قضايا تحقيقية، بخصوص المشاركين في أعمال الشغب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
شوقي الطبيب: هناك مماطلة وعدم رغبة في تطبيق قانون المبلغين عن الفساد
11 جانفي 2018 | 14:44

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب وجود مماطلة وعدم رغبة في تطبيق القانون المتعلّق بحماية المبلغين عن الفساد، مبيّنا أنّ 73 إدارة من جملة الإدارات التونسيّة امتثلت للقانون وللفصل السابع منه المتعلق بتحديد هيكل إداري مختص لتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد المحالة إليه من قبل الهيئة والبحث فيها.

وقال في افتتاح ندوة دولية حول حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد اليوم الخميس بتونس، " إن لوبيات الفساد التى تحركت وتتحرك داخل الإدارة وأروقة القرار السياسي نجحت في الالتفاف على القانون من خلال العمل في اتجاه منع صدور النصوص التطبيقية التي تفعل الحماية" .

وأضاف أن الهيئة تعمل في ظروف صعبة لمكافحة الفساد ولتوفير الحماية للمبلغين رغم غياب النصوص التطبيقية ، مشيرا إلى أنّها تعمل بالشراكة مع لجنة الحوكمة الرشيدة برئاسة الحكومة وأصدرت قرارات حماية بعد التثبّت والتحرّي.

كما لفت إلى أنّ وكلاء الجمهوريّة قد تفاعلوا مع الهيئة التي التجأت الى القضاء بعد رفض بعض الإدارات لقرارات الحماية ، وأحالوا مسؤولين على التحقيق في تفعيل للفصل 35 من القانون الذي يفرض على الادارة التعامل مع قرارات اللجنة وبالطعن فيها امام المحكمة الادارية في صورة وجود اعتراض.

من جهة أخرى أكّد الطبيب أنّ الهيئة تولي أهمية كبرى للتعاون مع الشريك الاوروبي في مجالات الحوكمة الرشيدة ، مبيّنا أنه تم إمضاء اتفاقيتين مؤخرا في مجال مكافحة الفساد مع الهيئة الرومانية لمكافحة الفساد ، وسيتم قريبا توقيع اتفاقيات أخرى مع هيئات أوروبية مماثلة لها.

   وحول تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية قال "إن الهيئة تتفهم موقف الإتحاد الأوروبي وإن كانت تعتبره ظالما لكنّ المسألة تطرح عديد التساؤلات بخصوص طريقة تعاطي تونس مع هكذا ملفات وأزمات لمعرفة الحقيقة قبل لوم الشريك الأوروبي"، مثمنا في هذا الصدد قرار مجلس النواب بخصوص تكوين لجنة برلمانية للتقصي في هذا الموضوع.

من جانبه أكد القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب أهمية هذا القانون الذي لم يشهد جدلا أو طعنا أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، مشددا على ضرورة إصدار النصوص التطبيقية لتفعيله .

وقال " إن المعضلة الكبرى في تونس هي هذه النصوص التي لا يتم استصدارها لتفعيل مسألة مكافحة الفساد التي لا يتم رصد الإمكانيات اللازمة لمحاربته في إشارة الى ميزانية الهيئة التي كانت في حدود 2 مليار فاصل 5 مليون".

كما لفت إلى أنّ واقع الفساد قد ارتفع بعد الثورة في تونس، وهو ما يتطلب سن القوانين والنصوص، مؤكدا في الآن نفسه "ضرورة مراجعة بعض القوانين خاصّة وأنّ المعاهدات الدولية نصت على حماية الضحية عكس ما يوجد في تونس، حيث أن النص القانوني ، يقول إن الحماية تستوجب أن يتحول الى الضحية الى شاهد"، وفق تعبيره.

  أمّا المحققة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مفيدة بلغيث فقد تطرقت إلى ثغرات القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، والتي من بينها النقائص الخاصة بالجهاز الإدراي المختص الذي ينص عليه، وكذلك بخصوص تعريفه للمبلغ ، إضافة إلى جريمة الرشوة التي تتضارب بين ماهو موجود بالقانون وبين ما هو موجود بالمجلة الجزائية.

 من جهته ذكّر ممثّل بعثة الإتحاد الأوروبي في تونس ماريو جوسيب فارنتي بدعم الإتحاد الأوروبي لمرحلة الإنتقال الديمقراطي وجهوده المبذولة لإنجاحه، مثمنا مسألة إرساء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحضورها في الجهات وتعاونها مع المجتمع المدني، بما يمثل مؤشّرا إيجابيا للإتحاد الذي وضع برنامجا لدعم المؤسسات الدستورية بمبلغ 20 مليون يورو سنة 2018.

وأكد المتحدّث أهمية النصوص التطبيقية إلى جانب الأطر القانونية لتبسيط كافة الإجراءات الضرورية بخصوص مكافحة الفساد.

تجدر الاشارة الى أن هذه الندوة الدولية تنظمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي على مدى يومين، ويشارك في أشغالها خبراء وممثلو سفارات إيطاليا والنمسا ورومانيا وانقلترا.

   

وات
تقرؤون أيضا
لصوص يهجمون بالفؤوس على فندق "ريتز" في باريس
11 جانفي 2018 السّاعة 17:31
هاجمت عصابة مكونة من خمسة أشخاص ،أمس الأربعاء، فندق "ريتز" الشهير في باريس واستولى أفرادها على مجوهرات...
المزيد >>
جندوبة: زيارات لمحلات البيع بالجملة و تحرير 05 مخالفات اقتصادية
11 جانفي 2018 السّاعة 17:20
جندوبة - الشروق اون لاين - عبد الكريم : عرفت مدينتي جندوبة و غار الدماء حملات مراقبة اقتصادية اليوم الخميس...
المزيد >>
تفاقم عجز الميزان التجاري الى 592 15 مليون دينار موفى 2017
11 جانفي 2018 السّاعة 17:13
تفاقم عجز الميزان التجاري، موفى سنة 2017، ليصل الى 592 15 مليون دينار وهو مستوى قياسي لم يبلغه من قبل، وفق ما...
المزيد >>
فتح 6 قضايا تحقيقية تتعلق ب26 متهما من المشاركين في أعمال الشغب والمناوشات الليلية بالعاصمة
11 جانفي 2018 السّاعة 16:59
أذنت النيابة العمومية لابتدائية تونس، اليوم الخميس، بفتح 6 قضايا تحقيقية، بخصوص المشاركين في أعمال الشغب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكراي
قفوا لتونس... ولا تقفوا ضدّها
هناك خيط رفيع يفصل بين الاحتجاجات المنظمة التي تقودها جهات معلومة بين الاحتجاجات التي تندلع لتزعزع تونس.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: حرق بيت الصلاة لليهود بالحارة الكبيرة بجربة حقيقة اقالة العميد خليفة الشيباني عدنان الحاجي: ''عمليات السرقة والنهب مبرّرة'' وكل التوقعات... جريدة الشروق ليوم الإربعاء 10 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 11 جانفي 2018 أبو السعود المسعدي في ذمة الله بالفيديو: عملية نهب وسرقة مركز تجاري بالياسمينات سفيان طوبال يتحدى المعارضة: "وريونا قوتكم في الشارع"
﻿