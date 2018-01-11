جندوبة: سيارة تهريب تودي بحياة شابين

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جندوبة- الشروق اون لاين- عبد الكريم: جد ليلة البارحة الاربعاء 10 جانفي 2018 وعلى مستوى منطقة القلعة ورغش من معتمدية غار الدماء حين لقي شابان 23 و26 سنة مصرعهما بعد أن دهستهما سيارة لتهريب البنزين .
وتتمثل صورة الحادث في صدم سيارة لتهريب البنزين للشابين الذين كانا على متن دراجة نارية حين كانا يتنقلان بالطريق الجهوية 59 على مستوى منطقة القلعة ورغش و قد فارق احدهما الحياة على عين المكان في حين فارق الثاني الحياة اليوم الخميس 11 جانفي 2018 .
هذا و قد سلم صاحب سيارة التهريب نفسه للأمن و هو قيد الايقاف التحفظي .
جندوبة- الشروق اون لاين- عبد الكريم: جد ليلة البارحة الاربعاء 10 جانفي 2018 وعلى مستوى منطقة القلعة ورغش من معتمدية غار الدماء حين لقي شابان 23 و26 سنة مصرعهما بعد أن دهستهما سيارة لتهريب البنزين .
وتتمثل صورة الحادث في صدم سيارة لتهريب البنزين للشابين الذين كانا على متن دراجة نارية حين كانا يتنقلان بالطريق الجهوية 59 على مستوى منطقة القلعة ورغش و قد فارق احدهما الحياة على عين المكان في حين فارق الثاني الحياة اليوم الخميس 11 جانفي 2018 .
هذا و قد سلم صاحب سيارة التهريب نفسه للأمن و هو قيد الايقاف التحفظي .
-
17:31لصوص يهجمون بالفؤوس على فندق "ريتز" في باريس
11 جانفي 2018
-
17:20جندوبة: زيارات لمحلات البيع بالجملة و تحرير 05 مخالفات اقتصادية
11 جانفي 2018
-
17:13تفاقم عجز الميزان التجاري الى 592 15 مليون دينار موفى 2017
11 جانفي 2018
-
-
16:45راموس يتفوق على ميسي ورونالدو
11 جانفي 2018
-
16:31ايقاف عون ديوانة شارك في اعمال العنف والتخريب بجهة السيجومي
11 جانفي 2018
-
16:23كانت تخطط للتحيل والايهام ببيع اسلحة حربية: تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 5 عناصر
11 جانفي 2018
-
16:02بينها تونس: تقرير يحذر من اضطرابات في بعض الدول بسبب ارتفاع الاسعار
11 جانفي 2018
-
15:20ايقاف 33 شخصا على خلفية احداث الشغب والتخريب بولاية قفصة
11 جانفي 2018
-
15:19ميسي يستعرض صورا لحذائه الجديد (صور)
11 جانفي 2018
-
15:14لاعبو ريال مدريد ينقلبون على زيدان
11 جانفي 2018
-
15:06تحذير عالمي: إمكانية وقوع ضربة نووية ''غير متعمدة''
11 جانفي 2018
-
15:01الطبوبي يدعو الشاهد الى التعجيل باتخاذ "قرارات سياسية جريئة"
11 جانفي 2018
-
14:44شوقي الطبيب: هناك مماطلة وعدم رغبة في تطبيق قانون المبلغين عن الفساد
11 جانفي 2018
-
14:31جندوبة: سيارة تهريب تودي بحياة شابين
11 جانفي 2018
-
14:17''أورنج'' تعلن عن بعث 1000 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا (فيديو)
11 جانفي 2018
-
14:12القيروان: وقفة احتجاجية على خلفية ايقاف أحد الناشطين بحملة "فاش نستناو"
11 جانفي 2018
-
13:39إدارة الديوانة بمدنين تتّخذ اجراءات استثنائية
11 جانفي 2018
-
13:26وزير الداخلية في زيارة فجئية الى حمام الأنف والزهراء
11 جانفي 2018
-
13:14المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يجتمع على خلفية الأحداث الأخيرة
11 جانفي 2018