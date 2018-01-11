جندوبة: سيارة تهريب تودي بحياة شابين

جندوبة- الشروق اون لاين- عبد الكريم: جد ليلة البارحة الاربعاء 10 جانفي 2018 وعلى مستوى منطقة القلعة ورغش من معتمدية غار الدماء حين لقي شابان 23 و26 سنة مصرعهما بعد أن دهستهما سيارة لتهريب البنزين .

وتتمثل صورة الحادث في صدم سيارة لتهريب البنزين للشابين الذين كانا على متن دراجة نارية حين كانا يتنقلان بالطريق الجهوية 59 على مستوى منطقة القلعة ورغش و قد فارق احدهما الحياة على عين المكان في حين فارق الثاني الحياة اليوم الخميس 11 جانفي 2018 .

هذا و قد سلم صاحب سيارة التهريب نفسه للأمن و هو قيد الايقاف التحفظي .

*صورة تعبيرية