''أورنج'' تعلن عن بعث 1000 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا (فيديو)

وأوضح سنيفان ريتشارد إثر لقائه برئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ الإستثمارات الجملية للمجموعة تبلغ أكثر من 1000 مليون دينار.

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة "أورنج" للإتصالات ستيفان ريتشارد اليوم الخميس ، عن بعث 1000 موطن شغل إضافي لحاملي الشهادات العليا للفروع الجديدة لمجموعة أورنج التي سيتم بعثها في تونس