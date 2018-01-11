القيروان: وقفة احتجاجية على خلفية ايقاف أحد الناشطين بحملة "فاش نستناو"

القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: على خلفية ايقاف احد الشباب من المحتجين المعطلين الذين شاركوا في مسيرة سلمية بعمادة رقادة التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية خلال حملة "فاش نستناو"، نفذ عدد من الحقوقيين ومن مكونات المجتمع المدني وقفة احتجاجية يوم الخميس 11 جانفي 2018 امام المحكمة الابتدائية بالقيروان تنديدا بإيقاف المدعو حمزة القادري معتبرين ذلك تضييقا على حرية التعبير والاحتجاج كحق يكلفه الدستور.

وأكد كل من والد الموقوف وأحد أصدقائه ممن شاركوه المسيرة السلمية أن القادري عبر عن احتجاجه سلميا ولم يقترف اي جرم أو نهب أو تخريب عدا أنه انخرط في الاحتجاج السلمي كمعطل عن العمل على حد تصريحهم.

هذا وطالب المحتجون بإطلاق سراح الموقوف مناشدين السلط المعنية بقضاء عادل، مع العلم أن الموقوف سيمثل بعد ظهر اليوم امام القضاء.