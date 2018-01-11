إدارة الديوانة بمدنين تتّخذ اجراءات استثنائية

اتخذت الادارة الجهوية للديوانة بمدنين التي تشمل ولايتي مدنين وتطاوين إجراءات رقابية استثنائية لحماية مؤسساتها من كل ما قد يطالها من أعمال سرقة ونهب أو اعتداء على مقراتها ومستودعاتها، في ظل الأوضاع التي تعيش على وقعها عديد جهات الجمهورية، وما رافقها من أعمال شغب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وفي هذا الصدد، أوضح المدير الجهوي للديوانة، طارق القرقني، أن الادارة حرصت منذ أكثر من شهر على تكثيف اجراءات تدعيم المراقبة بشريا ولوجستيا، حيث عزّزت المراقبة بتركيز وحدات عسكرية في المقرات التابعة للديوانة تحسبا لكل محاولة اعتداء عليها، خاصة وأن هذه المقرات قد تعرضت في مناسبات سابقة إلى اعتداءات ومثلت مطمعا للمخربين في أغلب حالات التوتر والاحتقان التي شهدتها كل من كل ولايتي مدنين وتطاوين، وفق تعبيره.

ويشار إلى أن ولاية مدنين شهدت تركيز وحدات عسكرية أمام المؤسسات العمومية والمالية، والمساحات التجارية الكبرى، والمستودعات البلدية فيها لحمايتها من محاولات الاعتداء التي قد تطالها، وذلك رغم حالة الهدوء التي تسود أغلب مناطق الجهة باستثناء محاولة، جدت أمس الأربعاء، لغلق الطرقات المؤدية إلى مدينة مدنين، وقد شهدت تدخلا أمنيا سريعا أسفر عن فتح الطرقات وتفريق التجمعات دون حصول مواجهات.

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