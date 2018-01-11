إدارة الديوانة بمدنين تتّخذ اجراءات استثنائية

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اتخذت الادارة الجهوية للديوانة بمدنين التي تشمل ولايتي مدنين وتطاوين إجراءات رقابية استثنائية لحماية مؤسساتها من كل ما قد يطالها من أعمال سرقة ونهب أو اعتداء على مقراتها ومستودعاتها، في ظل الأوضاع التي تعيش على وقعها عديد جهات الجمهورية، وما رافقها من أعمال شغب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وفي هذا الصدد، أوضح المدير الجهوي للديوانة، طارق القرقني، أن الادارة حرصت منذ أكثر من شهر على تكثيف اجراءات تدعيم المراقبة بشريا ولوجستيا، حيث عزّزت المراقبة بتركيز وحدات عسكرية في المقرات التابعة للديوانة تحسبا لكل محاولة اعتداء عليها، خاصة وأن هذه المقرات قد تعرضت في مناسبات سابقة إلى اعتداءات ومثلت مطمعا للمخربين في أغلب حالات التوتر والاحتقان التي شهدتها كل من كل ولايتي مدنين وتطاوين، وفق تعبيره.
ويشار إلى أن ولاية مدنين شهدت تركيز وحدات عسكرية أمام المؤسسات العمومية والمالية، والمساحات التجارية الكبرى، والمستودعات البلدية فيها لحمايتها من محاولات الاعتداء التي قد تطالها، وذلك رغم حالة الهدوء التي تسود أغلب مناطق الجهة باستثناء محاولة، جدت أمس الأربعاء، لغلق الطرقات المؤدية إلى مدينة مدنين، وقد شهدت تدخلا أمنيا سريعا أسفر عن فتح الطرقات وتفريق التجمعات دون حصول مواجهات.
اتخذت الادارة الجهوية للديوانة بمدنين التي تشمل ولايتي مدنين وتطاوين إجراءات رقابية استثنائية لحماية مؤسساتها من كل ما قد يطالها من أعمال سرقة ونهب أو اعتداء على مقراتها ومستودعاتها، في ظل الأوضاع التي تعيش على وقعها عديد جهات الجمهورية، وما رافقها من أعمال شغب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وفي هذا الصدد، أوضح المدير الجهوي للديوانة، طارق القرقني، أن الادارة حرصت منذ أكثر من شهر على تكثيف اجراءات تدعيم المراقبة بشريا ولوجستيا، حيث عزّزت المراقبة بتركيز وحدات عسكرية في المقرات التابعة للديوانة تحسبا لكل محاولة اعتداء عليها، خاصة وأن هذه المقرات قد تعرضت في مناسبات سابقة إلى اعتداءات ومثلت مطمعا للمخربين في أغلب حالات التوتر والاحتقان التي شهدتها كل من كل ولايتي مدنين وتطاوين، وفق تعبيره.
ويشار إلى أن ولاية مدنين شهدت تركيز وحدات عسكرية أمام المؤسسات العمومية والمالية، والمساحات التجارية الكبرى، والمستودعات البلدية فيها لحمايتها من محاولات الاعتداء التي قد تطالها، وذلك رغم حالة الهدوء التي تسود أغلب مناطق الجهة باستثناء محاولة، جدت أمس الأربعاء، لغلق الطرقات المؤدية إلى مدينة مدنين، وقد شهدت تدخلا أمنيا سريعا أسفر عن فتح الطرقات وتفريق التجمعات دون حصول مواجهات.
-
17:31لصوص يهجمون بالفؤوس على فندق "ريتز" في باريس
11 جانفي 2018
-
17:20جندوبة: زيارات لمحلات البيع بالجملة و تحرير 05 مخالفات اقتصادية
11 جانفي 2018
-
17:13تفاقم عجز الميزان التجاري الى 592 15 مليون دينار موفى 2017
11 جانفي 2018
-
-
16:45راموس يتفوق على ميسي ورونالدو
11 جانفي 2018
-
16:31ايقاف عون ديوانة شارك في اعمال العنف والتخريب بجهة السيجومي
11 جانفي 2018
-
16:23كانت تخطط للتحيل والايهام ببيع اسلحة حربية: تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 5 عناصر
11 جانفي 2018
-
16:02بينها تونس: تقرير يحذر من اضطرابات في بعض الدول بسبب ارتفاع الاسعار
11 جانفي 2018
-
15:20ايقاف 33 شخصا على خلفية احداث الشغب والتخريب بولاية قفصة
11 جانفي 2018
-
15:19ميسي يستعرض صورا لحذائه الجديد (صور)
11 جانفي 2018
-
15:14لاعبو ريال مدريد ينقلبون على زيدان
11 جانفي 2018
-
15:06تحذير عالمي: إمكانية وقوع ضربة نووية ''غير متعمدة''
11 جانفي 2018
-
15:01الطبوبي يدعو الشاهد الى التعجيل باتخاذ "قرارات سياسية جريئة"
11 جانفي 2018
-
14:44شوقي الطبيب: هناك مماطلة وعدم رغبة في تطبيق قانون المبلغين عن الفساد
11 جانفي 2018
-
14:31جندوبة: سيارة تهريب تودي بحياة شابين
11 جانفي 2018
-
14:17''أورنج'' تعلن عن بعث 1000 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا (فيديو)
11 جانفي 2018
-
14:12القيروان: وقفة احتجاجية على خلفية ايقاف أحد الناشطين بحملة "فاش نستناو"
11 جانفي 2018
-
13:39إدارة الديوانة بمدنين تتّخذ اجراءات استثنائية
11 جانفي 2018
-
13:26وزير الداخلية في زيارة فجئية الى حمام الأنف والزهراء
11 جانفي 2018
-
13:14المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يجتمع على خلفية الأحداث الأخيرة
11 جانفي 2018