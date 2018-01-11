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يوم الخميس 11 جانفي 2018
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وزير الداخلية في زيارة فجئية الى حمام الأنف والزهراء
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إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة
فاطمة بن عبد الله الكراي
قفوا لتونس... ولا تقفوا ضدّها
هناك خيط رفيع يفصل بين الاحتجاجات المنظمة التي تقودها جهات معلومة بين الاحتجاجات التي تندلع لتزعزع تونس.
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الأولى
وزير الداخلية في زيارة فجئية الى حمام الأنف والزهراء
11 جانفي 2018 | 13:26

تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: أن وزير الداخلية لطفي براهم أدى ليلة أمس زيارة تفقدية شملت منطقتي حمام الأنف والزهراء وذلك اثر تعرض قطار الضاحية الجنوبية الى "براكاج" ومحاولة الاعتداء على راكبيه.

وقام الوزير بجولة ميدانية مطولة للاطلاع على مدى جاهزية الوحدات الأمنية موصيا بضرورة مزيد الحيطة والحذر والحضور السريع للتصدي لأي محاولات للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

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الأولى
وزير الداخلية في زيارة فجئية الى حمام الأنف والزهراء
11 جانفي 2018 | 13:26

تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: أن وزير الداخلية لطفي براهم أدى ليلة أمس زيارة تفقدية شملت منطقتي حمام الأنف والزهراء وذلك اثر تعرض قطار الضاحية الجنوبية الى "براكاج" ومحاولة الاعتداء على راكبيه.

وقام الوزير بجولة ميدانية مطولة للاطلاع على مدى جاهزية الوحدات الأمنية موصيا بضرورة مزيد الحيطة والحذر والحضور السريع للتصدي لأي محاولات للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

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فاطمة بن عبد الله الكراي
قفوا لتونس... ولا تقفوا ضدّها
هناك خيط رفيع يفصل بين الاحتجاجات المنظمة التي تقودها جهات معلومة بين الاحتجاجات التي تندلع لتزعزع تونس.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: حرق بيت الصلاة لليهود بالحارة الكبيرة بجربة حقيقة اقالة العميد خليفة الشيباني عدنان الحاجي: ''عمليات السرقة والنهب مبرّرة'' وكل التوقعات... جريدة الشروق ليوم الإربعاء 10 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 11 جانفي 2018 أبو السعود المسعدي في ذمة الله بالفيديو: عملية نهب وسرقة مركز تجاري بالياسمينات سفيان طوبال يتحدى المعارضة: "وريونا قوتكم في الشارع"
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