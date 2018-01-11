المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يجتمع على خلفية الأحداث الأخيرة

وقال الطبوبي في تصريح لـ"شمس آف آم" بأنه سيتم الإعلان مباشرة بعد الاجتماع عن القرارات التي سيتم اتخاذها بهدف انقاذ تونس .

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن المكتب التنفيذي للاتحاد سيجتمع بخصوص أحداث الشغب والنهبّ والتحركات الليلية التي تشهدها البلاد منذ 3 أيام.