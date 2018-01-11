سيدي بوزيد: إصابة مواطن على مستوى الراس بعبوة غاز مسيل للدموع

و حسب المعطيات التي تحصلت عليها "الشروق اون لاين" فان الإصابة خلفت له نزيف مما استوجب نقله لإحدى المصحات الخاصة بمدينة صفاقس و اجراء عملية جراحية.

سيدي بوزيد- الشروق أون لاين- قيس: أصيب ليلة البارحة مواطن على مستوى الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع اثناء قيام الوحدات الامنية بمدينة المكناسي بتفريق عدد من المحتجين ليلة البارحة.