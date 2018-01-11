وزارة النقل تقرر إحداث خلية أزمة دائمة وتعزيز المنظومة الأمنية بمنشآتها

قررت وزارة النقل اليوم إحداث خلية أزمة على مستوى الوزارة بصفة دائمة، تتولى مواكبة الأحداث وأخذ الإجراءات الفورية بالتنسيق مع كل المنشآت والمؤسسات تحت الاشراف.

كما قررت الوزارة تعزيز المنظومة الأمنية الحالية بالعنصر البشري وتشديد الحراسة لكل المقرات الحيوية التابعة للوزارة ويأتي ذلك على إثر جلسة استثنائية أشرف عليها رضوان عيارة وزير النقل بحضور كل من الكاتب العام والمدير العام للنقل البري والمدير العام لمكتب التحقيقات والحوادث والرئيس المدير العام لشركة نقل تونس والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تبعا للأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وقد تم التأكيد على وجوب التنسيق الكامل مع مختلف السلط والتركيز على العمل الاستباقي لتجنب حصول أية أضرار على مستوى مرافق النقل العمومي بالتنسيق مع وزارة الداخلية ولتسهيل عملية السير العادي للخطوط على كامل التراب التونسي.