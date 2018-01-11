لإنقاص الوزن بفاعلية... تخلصوا من هذه "المادة"

فيما قد لا يخطر ببال كثير منا، تلعب بكتيريا الأمعاء الموجودة بجسم #الإنسان والتي تعرف بـ"الميكروبيوم" دوراً كبيراً في عملية #إنقاص_الوزن أو المحافظة عليه على المدى الطويل.

ووجد بعض #الباحثين أن بعض البكتيريا الضارة بالجسم هي المسؤولة في الواقع عن إنتاج السموم التي تجعلك أكثر عرضة لمقاومة الأنسولين، الأمر الذي يجعل من الصعب جدا على جسمك حرق الدهون والطاقة.

كما أن اختلال التوازن في بكتيريا الأمعاء يمكن أن يسبب الالتهاب، ويساهم في الإصابة بـ #مرض_السكري ويجعل من الصعب أيضاً إنقاص الوزن.

لكن لحسن الحظ، هناك أنواع من الأطعمة تعزز من وجود #البكتيريا الجيدة بالجسم، ما يساعد في التخلص من البكتيريا الضارة أو تحجيمها.

وكل ما يتعين عليك هو إضافة بعض من هذه الأطعمة الـ14 إلى نظامك الغذائي حتى تنعم بصحة جيدة وقدرة مذهلة على إنقاص الوزن، حسب ما جاء في موقع " ديلي هيلث" المعني بالصحة:

1 - الخرشوف (الأرض شوكي)

2 - الهندباء

3 - البصل

4 - الثوم النيئ

5 - الكراث النيئ

6 - الهليون

7 - الزبادي

8 - الأجبان المصنوعة من حليب الأبقار

9 - الملفوف المخلل

10 - المخللات

11 - الزيتون

12 - ميسو

13 - كيمتشي (بهار كوري حار)

14 - مرق اللحم والدجاج