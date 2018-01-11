شكري المبخوت يتوج بجائزة الملك فيصل

تونس- الشروق أون لاين- نور الدين بالطيب: توٌج مساء أمس الدكتور شكري المبخوت الروائي والرئيس السٌابق لجامعة منٌوبة بجائزة الملك فيصل في باب اللغة العربية والأدب عن بحثه حول السيرة الذاتية وتعد جائزة الملك فيصل من أرفع الجوائز العربية وبدلك يكون المبخوت الذي سبق له أن فاز بجائزة البوكر للرواية ثالث جامعي تونسي يتوج بجائزة رفيعة بعد حمادي صمٌود المتوٌج بجائزة سلطان العويس في الأمارات العربية المتحدة ومحمود طرشونة المتوج بجائزة الشيخ حمد القطرية.