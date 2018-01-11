شكري المبخوت يتوج بجائزة الملك فيصل

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تونس- الشروق أون لاين- نور الدين بالطيب: توٌج مساء أمس الدكتور شكري المبخوت الروائي والرئيس السٌابق لجامعة منٌوبة بجائزة الملك فيصل في باب اللغة العربية والأدب عن بحثه حول السيرة الذاتية وتعد جائزة الملك فيصل من أرفع الجوائز العربية وبدلك يكون المبخوت الذي سبق له أن فاز بجائزة البوكر للرواية ثالث جامعي تونسي يتوج بجائزة رفيعة بعد حمادي صمٌود المتوٌج بجائزة سلطان العويس في الأمارات العربية المتحدة ومحمود طرشونة المتوج بجائزة الشيخ حمد القطرية.
تونس- الشروق أون لاين- نور الدين بالطيب: توٌج مساء أمس الدكتور شكري المبخوت الروائي والرئيس السٌابق لجامعة منٌوبة بجائزة الملك فيصل في باب اللغة العربية والأدب عن بحثه حول السيرة الذاتية وتعد جائزة الملك فيصل من أرفع الجوائز العربية وبدلك يكون المبخوت الذي سبق له أن فاز بجائزة البوكر للرواية ثالث جامعي تونسي يتوج بجائزة رفيعة بعد حمادي صمٌود المتوٌج بجائزة سلطان العويس في الأمارات العربية المتحدة ومحمود طرشونة المتوج بجائزة الشيخ حمد القطرية.
-
17:20جندوبة: زيارات لمحلات البيع بالجملة و تحرير 05 مخالفات اقتصادية
11 جانفي 2018
-
17:13تفاقم عجز الميزان التجاري الى 592 15 مليون دينار موفى 2017
11 جانفي 2018
-
-
16:45راموس يتفوق على ميسي ورونالدو
11 جانفي 2018
-
16:31ايقاف عون ديوانة شارك في اعمال العنف والتخريب بجهة السيجومي
11 جانفي 2018
-
16:23كانت تخطط للتحيل والايهام ببيع اسلحة حربية: تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 5 عناصر
11 جانفي 2018
-
16:02بينها تونس: تقرير يحذر من اضطرابات في بعض الدول بسبب ارتفاع الاسعار
11 جانفي 2018
-
15:20ايقاف 33 شخصا على خلفية احداث الشغب والتخريب بولاية قفصة
11 جانفي 2018
-
15:19ميسي يستعرض صورا لحذائه الجديد (صور)
11 جانفي 2018
-
15:14لاعبو ريال مدريد ينقلبون على زيدان
11 جانفي 2018
-
15:06تحذير عالمي: إمكانية وقوع ضربة نووية ''غير متعمدة''
11 جانفي 2018
-
15:01الطبوبي يدعو الشاهد الى التعجيل باتخاذ "قرارات سياسية جريئة"
11 جانفي 2018
-
14:44شوقي الطبيب: هناك مماطلة وعدم رغبة في تطبيق قانون المبلغين عن الفساد
11 جانفي 2018
-
14:31جندوبة: سيارة تهريب تودي بحياة شابين
11 جانفي 2018
-
14:17''أورنج'' تعلن عن بعث 1000 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا (فيديو)
11 جانفي 2018
-
14:12القيروان: وقفة احتجاجية على خلفية ايقاف أحد الناشطين بحملة "فاش نستناو"
11 جانفي 2018
-
13:39إدارة الديوانة بمدنين تتّخذ اجراءات استثنائية
11 جانفي 2018
-
13:26وزير الداخلية في زيارة فجئية الى حمام الأنف والزهراء
11 جانفي 2018
-
13:14المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يجتمع على خلفية الأحداث الأخيرة
11 جانفي 2018
-
13:10سيدي بوزيد: إصابة مواطن على مستوى الراس بعبوة غاز مسيل للدموع
11 جانفي 2018