كيف تقي نفسك من أمراض القلب بمنتصف العمر؟

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جددت دراسة أميركية حديثة، التأكيد على أن ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة يومياً في منتصف العمر يمكن أن تقي من خطر الإصابة من أمراض القلب والأوعية الدموية.
الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة جنوب غرب تكساس الطبية، تشكل استكمالاً لدراسات سابقة أجريت حول فوائد الرياضة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
فهناك 17 مليون شخص يموتون سنوياً من أمراض القلب، غير أن ممارسة الرياضة يومياً قد تشكل تحولاً في مسار هذا العدد المتزايد.
وقام الباحثون بمراقبة 53 شخصاً بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عاماً لكنهم لا يمارسون الرياضة بانتظام.
المشاركون قسموا إلى مجموعتين: الأولى مارست تمارين رياضية قاسية 30 دقيقة يومياً من 4 إلى 5 أيام في الأسبوع على مدار عامين، أما أعضاء المجموعة الثانية فمارسوا تمارين التأمل والتوازن وإنقاص الوزن 3 مرات أسبوعياً لعامين أيضاً.
وقد خلص الباحثون إلى أن التمارين الرياضية تحسن مرونة عضلة البطين الأيسر للقلب، لافتين إلى أنها لا تؤثر فقط في القلب بل تحسن وظائف المخ عبر ضخ الدم إليه، ما يقلل من خطر الإصابة بالاضطرابات العقلية، فيما لم تظهر المجموعة الثانية أي تقدم مشابه.
الباحثون يقولون في هذا الصدد إن قلة الحركة والتمدد فترات طويلة خاصة في منتصف العمر يزيدان من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.
جددت دراسة أميركية حديثة، التأكيد على أن ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة يومياً في منتصف العمر يمكن أن تقي من خطر الإصابة من أمراض القلب والأوعية الدموية.
الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة جنوب غرب تكساس الطبية، تشكل استكمالاً لدراسات سابقة أجريت حول فوائد الرياضة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
فهناك 17 مليون شخص يموتون سنوياً من أمراض القلب، غير أن ممارسة الرياضة يومياً قد تشكل تحولاً في مسار هذا العدد المتزايد.
وقام الباحثون بمراقبة 53 شخصاً بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عاماً لكنهم لا يمارسون الرياضة بانتظام.
المشاركون قسموا إلى مجموعتين: الأولى مارست تمارين رياضية قاسية 30 دقيقة يومياً من 4 إلى 5 أيام في الأسبوع على مدار عامين، أما أعضاء المجموعة الثانية فمارسوا تمارين التأمل والتوازن وإنقاص الوزن 3 مرات أسبوعياً لعامين أيضاً.
وقد خلص الباحثون إلى أن التمارين الرياضية تحسن مرونة عضلة البطين الأيسر للقلب، لافتين إلى أنها لا تؤثر فقط في القلب بل تحسن وظائف المخ عبر ضخ الدم إليه، ما يقلل من خطر الإصابة بالاضطرابات العقلية، فيما لم تظهر المجموعة الثانية أي تقدم مشابه.
الباحثون يقولون في هذا الصدد إن قلة الحركة والتمدد فترات طويلة خاصة في منتصف العمر يزيدان من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.
-
17:31لصوص يهجمون بالفؤوس على فندق "ريتز" في باريس
11 جانفي 2018
-
17:20جندوبة: زيارات لمحلات البيع بالجملة و تحرير 05 مخالفات اقتصادية
11 جانفي 2018
-
17:13تفاقم عجز الميزان التجاري الى 592 15 مليون دينار موفى 2017
11 جانفي 2018
-
-
16:45راموس يتفوق على ميسي ورونالدو
11 جانفي 2018
-
16:31ايقاف عون ديوانة شارك في اعمال العنف والتخريب بجهة السيجومي
11 جانفي 2018
-
16:23كانت تخطط للتحيل والايهام ببيع اسلحة حربية: تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 5 عناصر
11 جانفي 2018
-
16:02بينها تونس: تقرير يحذر من اضطرابات في بعض الدول بسبب ارتفاع الاسعار
11 جانفي 2018
-
15:20ايقاف 33 شخصا على خلفية احداث الشغب والتخريب بولاية قفصة
11 جانفي 2018
-
15:19ميسي يستعرض صورا لحذائه الجديد (صور)
11 جانفي 2018
-
15:14لاعبو ريال مدريد ينقلبون على زيدان
11 جانفي 2018
-
15:06تحذير عالمي: إمكانية وقوع ضربة نووية ''غير متعمدة''
11 جانفي 2018
-
15:01الطبوبي يدعو الشاهد الى التعجيل باتخاذ "قرارات سياسية جريئة"
11 جانفي 2018
-
14:44شوقي الطبيب: هناك مماطلة وعدم رغبة في تطبيق قانون المبلغين عن الفساد
11 جانفي 2018
-
14:31جندوبة: سيارة تهريب تودي بحياة شابين
11 جانفي 2018
-
14:17''أورنج'' تعلن عن بعث 1000 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا (فيديو)
11 جانفي 2018
-
14:12القيروان: وقفة احتجاجية على خلفية ايقاف أحد الناشطين بحملة "فاش نستناو"
11 جانفي 2018
-
13:39إدارة الديوانة بمدنين تتّخذ اجراءات استثنائية
11 جانفي 2018
-
13:26وزير الداخلية في زيارة فجئية الى حمام الأنف والزهراء
11 جانفي 2018
-
13:14المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يجتمع على خلفية الأحداث الأخيرة
11 جانفي 2018