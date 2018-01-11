سيدي بوزيد: المقبولون ضمن قائمة 64 يحتجون

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

سيدي بوزيد- الشروق أون لاين- قيس عماري: نظم اليوم المقبولين ضمن قائمة 64 الذين قاموا بإبرام عقود التشغيل منذ 8 اشهر مسيرة احتجاجية انطلقت من امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل وتوقفت أمام مقر الولاية للمطالبة بمباشرة عملهم.

وندد المشاركون في المسيرة بما اعتبروه سياسة المماطلة التي تنتهجها الحكومة تجاه مطلبهم بالرغم من الاتفاقيات السابقة.