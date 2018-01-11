سليانة: تكوين لجان احياء لحماية المنشآت العمومية والفضاءات التجارية من اعمال التخريب والنهب

سليانة- الشروق أون لاين- عبد السلام السمراني: ببادرة من مدرب الكاراتي طارق عباس تم الاتفاق على تكوين لجان احياء من اجل حماية الاحياء والمؤسسات العمومية والمنشآت الحيوية بسليانة من اعمال تخريب ونهب وقد لقيت تلك المبادرة استحسان عدد كبير من المواطنين الذين استحسنوا الفكرة وبادروا بالاتفاق مع طارق عباس للعمل على تلك الخطة وفي تصريح من مدرب الكاراتي ذكر لـ"الشروق أون لاين" ان الواجب الوطني يستدعي هذه المبادرة وان ما يجري هو تخريب للجهة وان من يقوم بذلك هو مارق على القانون وجب التصدي اليه لان تلك المنشآت والمؤسسات هي ملك للجميع ومن المنتظر عقد اجتماع مع اهالي الجهة ظهرا للتقسيم الادوار.