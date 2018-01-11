إنستغرام يحذف صورة طفلة بسبب لون بشرتها!

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قام موقع إنستغرام بحذف صورة لطفلة بعد انتشار شكاوى حول لون بشرتها، ما أثار غضب والدتها.
ولم تتوقع الأم، جوردن جونز، التي نشرت صورة طفلتها، وينتر، على حسابها في إنستغرام (يبلغ عدد متابعيها 92 ألف)، تلقي العديد من التعليقات القاسية على الصورة التي تُظهر ابنتها وهي تمشي على الشاطئ بعد تعرض بشرتها للاسمرار المبالغ به.
وقرر العديد من المتابعين مهاجمة الأم جونز في التعليقات، كما قامت امرأة بمراسلتها مباشرة، وكتبت: "من المثير للاشمئزاز رؤية شدة اسمرار جلد طفلتك. هل سمعت عن كريم الشمس؟ ما رأيك بالبدء باستخدامه قبل أن تبدو ابنتك وكأن عمرها 40 عاما وهي في الرابعة من العمر. أم فظيعة".
ولم تصدق جونز كم التعليقات السيئة التي تلقتها الصورة على الإنترنت، ما أدى إلى قيام موقع إنستغرام بإزالتها من المنصة الاجتماعية.
وفي حديث مع صحيفة إنديبندنت البريطانية، قالت جونز: "في البداية كنت مستاءة جدا لإزالة الصورة. وشعرت بالغضب العارم تجاه الرسائل التي تلقيتها. لقد كان الأمر مؤلما ولكني حصلت على الكثير من الدعم، وكانت الردود الإيجابية تفوق السلبية بالتأكيد، وأنا ممتنة لذلك".
وتوجهت جونز، التي تعيش على ساحل Sunshine في أستراليا، إلى موقع إنستغرام بعد إزالة الصورة لمعالجة الجدل الحاصل. وقالت: "استيقظت هذا الصباح لأرى أن الصورة قد حُذفت من إنستغرام، لأن عددا من المتابعين قاموا بالإبلاغ عنها".
وتابعت بالقول: "بشرة طفلتي جميلة، وأنا أقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حمايتها".
وفي حين شعر عدد من الناس بالحاجة إلى الإبلاغ عن الصورة، وإبداء ملاحظات مؤلمة، قام البعض بدعم جونز.
قام موقع إنستغرام بحذف صورة لطفلة بعد انتشار شكاوى حول لون بشرتها، ما أثار غضب والدتها.
ولم تتوقع الأم، جوردن جونز، التي نشرت صورة طفلتها، وينتر، على حسابها في إنستغرام (يبلغ عدد متابعيها 92 ألف)، تلقي العديد من التعليقات القاسية على الصورة التي تُظهر ابنتها وهي تمشي على الشاطئ بعد تعرض بشرتها للاسمرار المبالغ به.
وقرر العديد من المتابعين مهاجمة الأم جونز في التعليقات، كما قامت امرأة بمراسلتها مباشرة، وكتبت: "من المثير للاشمئزاز رؤية شدة اسمرار جلد طفلتك. هل سمعت عن كريم الشمس؟ ما رأيك بالبدء باستخدامه قبل أن تبدو ابنتك وكأن عمرها 40 عاما وهي في الرابعة من العمر. أم فظيعة".
ولم تصدق جونز كم التعليقات السيئة التي تلقتها الصورة على الإنترنت، ما أدى إلى قيام موقع إنستغرام بإزالتها من المنصة الاجتماعية.
وفي حديث مع صحيفة إنديبندنت البريطانية، قالت جونز: "في البداية كنت مستاءة جدا لإزالة الصورة. وشعرت بالغضب العارم تجاه الرسائل التي تلقيتها. لقد كان الأمر مؤلما ولكني حصلت على الكثير من الدعم، وكانت الردود الإيجابية تفوق السلبية بالتأكيد، وأنا ممتنة لذلك".
وتوجهت جونز، التي تعيش على ساحل Sunshine في أستراليا، إلى موقع إنستغرام بعد إزالة الصورة لمعالجة الجدل الحاصل. وقالت: "استيقظت هذا الصباح لأرى أن الصورة قد حُذفت من إنستغرام، لأن عددا من المتابعين قاموا بالإبلاغ عنها".
وتابعت بالقول: "بشرة طفلتي جميلة، وأنا أقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حمايتها".
وفي حين شعر عدد من الناس بالحاجة إلى الإبلاغ عن الصورة، وإبداء ملاحظات مؤلمة، قام البعض بدعم جونز.
-
17:20جندوبة: زيارات لمحلات البيع بالجملة و تحرير 05 مخالفات اقتصادية
11 جانفي 2018
-
17:13تفاقم عجز الميزان التجاري الى 592 15 مليون دينار موفى 2017
11 جانفي 2018
-
-
16:45راموس يتفوق على ميسي ورونالدو
11 جانفي 2018
-
16:31ايقاف عون ديوانة شارك في اعمال العنف والتخريب بجهة السيجومي
11 جانفي 2018
-
16:23كانت تخطط للتحيل والايهام ببيع اسلحة حربية: تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 5 عناصر
11 جانفي 2018
-
16:02بينها تونس: تقرير يحذر من اضطرابات في بعض الدول بسبب ارتفاع الاسعار
11 جانفي 2018
-
15:20ايقاف 33 شخصا على خلفية احداث الشغب والتخريب بولاية قفصة
11 جانفي 2018
-
15:19ميسي يستعرض صورا لحذائه الجديد (صور)
11 جانفي 2018
-
15:14لاعبو ريال مدريد ينقلبون على زيدان
11 جانفي 2018
-
15:06تحذير عالمي: إمكانية وقوع ضربة نووية ''غير متعمدة''
11 جانفي 2018
-
15:01الطبوبي يدعو الشاهد الى التعجيل باتخاذ "قرارات سياسية جريئة"
11 جانفي 2018
-
14:44شوقي الطبيب: هناك مماطلة وعدم رغبة في تطبيق قانون المبلغين عن الفساد
11 جانفي 2018
-
14:31جندوبة: سيارة تهريب تودي بحياة شابين
11 جانفي 2018
-
14:17''أورنج'' تعلن عن بعث 1000 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا (فيديو)
11 جانفي 2018
-
14:12القيروان: وقفة احتجاجية على خلفية ايقاف أحد الناشطين بحملة "فاش نستناو"
11 جانفي 2018
-
13:39إدارة الديوانة بمدنين تتّخذ اجراءات استثنائية
11 جانفي 2018
-
13:26وزير الداخلية في زيارة فجئية الى حمام الأنف والزهراء
11 جانفي 2018
-
13:14المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يجتمع على خلفية الأحداث الأخيرة
11 جانفي 2018
-
13:10سيدي بوزيد: إصابة مواطن على مستوى الراس بعبوة غاز مسيل للدموع
11 جانفي 2018