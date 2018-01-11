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يوم الخميس 11 جانفي 2018
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إنستغرام يحذف صورة طفلة بسبب لون بشرتها!
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الأولى
إنستغرام يحذف صورة طفلة بسبب لون بشرتها!
11 جانفي 2018 | 12:10

 قام موقع إنستغرام بحذف صورة لطفلة بعد انتشار شكاوى حول لون بشرتها، ما أثار غضب والدتها.

ولم تتوقع الأم، جوردن جونز، التي نشرت صورة طفلتها، وينتر، على حسابها في إنستغرام (يبلغ عدد متابعيها 92 ألف)، تلقي العديد من التعليقات القاسية على الصورة التي تُظهر ابنتها وهي تمشي على الشاطئ بعد تعرض بشرتها للاسمرار المبالغ به.

وقرر العديد من المتابعين مهاجمة الأم جونز في التعليقات، كما قامت امرأة بمراسلتها مباشرة، وكتبت: "من المثير للاشمئزاز رؤية شدة اسمرار جلد طفلتك. هل سمعت عن كريم الشمس؟ ما رأيك بالبدء باستخدامه قبل أن تبدو ابنتك وكأن عمرها 40 عاما وهي في الرابعة من العمر. أم فظيعة".

ولم تصدق جونز كم التعليقات السيئة التي تلقتها الصورة على الإنترنت، ما أدى إلى قيام موقع إنستغرام بإزالتها من المنصة الاجتماعية.

وفي حديث مع صحيفة إنديبندنت البريطانية، قالت جونز: "في البداية كنت مستاءة جدا لإزالة الصورة. وشعرت بالغضب العارم تجاه الرسائل التي تلقيتها. لقد كان الأمر مؤلما ولكني حصلت على الكثير من الدعم، وكانت الردود الإيجابية تفوق السلبية بالتأكيد، وأنا ممتنة لذلك".

 وتوجهت جونز، التي تعيش على ساحل Sunshine في أستراليا، إلى موقع إنستغرام بعد إزالة الصورة لمعالجة الجدل الحاصل. وقالت: "استيقظت هذا الصباح لأرى أن الصورة قد حُذفت من إنستغرام، لأن عددا من المتابعين قاموا بالإبلاغ عنها".

وتابعت بالقول: "بشرة طفلتي جميلة، وأنا أقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حمايتها".

وفي حين شعر عدد من الناس بالحاجة إلى الإبلاغ عن الصورة، وإبداء ملاحظات مؤلمة، قام البعض بدعم جونز.

 

المصدر: إنديبندنت
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الأولى
إنستغرام يحذف صورة طفلة بسبب لون بشرتها!
11 جانفي 2018 | 12:10

 قام موقع إنستغرام بحذف صورة لطفلة بعد انتشار شكاوى حول لون بشرتها، ما أثار غضب والدتها.

ولم تتوقع الأم، جوردن جونز، التي نشرت صورة طفلتها، وينتر، على حسابها في إنستغرام (يبلغ عدد متابعيها 92 ألف)، تلقي العديد من التعليقات القاسية على الصورة التي تُظهر ابنتها وهي تمشي على الشاطئ بعد تعرض بشرتها للاسمرار المبالغ به.

وقرر العديد من المتابعين مهاجمة الأم جونز في التعليقات، كما قامت امرأة بمراسلتها مباشرة، وكتبت: "من المثير للاشمئزاز رؤية شدة اسمرار جلد طفلتك. هل سمعت عن كريم الشمس؟ ما رأيك بالبدء باستخدامه قبل أن تبدو ابنتك وكأن عمرها 40 عاما وهي في الرابعة من العمر. أم فظيعة".

ولم تصدق جونز كم التعليقات السيئة التي تلقتها الصورة على الإنترنت، ما أدى إلى قيام موقع إنستغرام بإزالتها من المنصة الاجتماعية.

وفي حديث مع صحيفة إنديبندنت البريطانية، قالت جونز: "في البداية كنت مستاءة جدا لإزالة الصورة. وشعرت بالغضب العارم تجاه الرسائل التي تلقيتها. لقد كان الأمر مؤلما ولكني حصلت على الكثير من الدعم، وكانت الردود الإيجابية تفوق السلبية بالتأكيد، وأنا ممتنة لذلك".

 وتوجهت جونز، التي تعيش على ساحل Sunshine في أستراليا، إلى موقع إنستغرام بعد إزالة الصورة لمعالجة الجدل الحاصل. وقالت: "استيقظت هذا الصباح لأرى أن الصورة قد حُذفت من إنستغرام، لأن عددا من المتابعين قاموا بالإبلاغ عنها".

وتابعت بالقول: "بشرة طفلتي جميلة، وأنا أقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حمايتها".

وفي حين شعر عدد من الناس بالحاجة إلى الإبلاغ عن الصورة، وإبداء ملاحظات مؤلمة، قام البعض بدعم جونز.

 

المصدر: إنديبندنت
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فاطمة بن عبد الله الكراي
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