معاقبة طيار ومساعدته بعد "صفعة قمرة القيادة"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

ذكرت شركة طيران هندية أنها أقالت طيارين اثنين قيل أنهما تشاجرا في قمرة القيادة، حيث يزعم أن الرجل صفع المرأة خلال رحلة يوم رأس السنة الميلادية من لندن إلى مومباي.

وأعلنت شركة "جيت آيروايز" في بيان أنها "أنهت خدمات طياري طاقم قمرة القيادة على الفور"، فيما لم تصدر الشركة أي تفاصيل أخرى.

وأفادت وسائل الإعلام الهندية بأن الطيار صفع مساعدته خلال جدال في قمرة القيادة، وأنها خرجت تبكي ورفضت لفترة العودة إلى قمرة القيادة.

وهبطت الطائرة التي كانت تقل 324 راكبا و 14 من أفراد الطاقم بسلام.